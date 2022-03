Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai 1. Tra le storylines di questa sesta stagione, c'è pure quella che vede coinvolta Gloria Moreau. La donna, attualmente capocommessa del grande magazzino, ha un passato molto doloroso e di cui fa fatica a parlare.

Gloria è la madre di Stefania, anche se purtroppo è stata costretta a lasciarla quando era molto piccola. Difatti è tornata a Milano proprio per stare accanto a sua figlia, seppur sotto mentite spoglie. Fra le due si è creato da subito un rapporto speciale e in lei la giovane Colombo ha inconsciamente riconosciuto la figura materna che le era sempre mancata.

Tuttavia l'arrivo in città di Ezio, il padre di Stefania, ha complicato le cose, dato che ha subito riconosciuto la donna che un tempo era stata sua moglie. L'uomo ha tentato di mantenere il segreto, per proteggere sua figlia e tutelare la sua nuova famiglia, ma Stefania ha ugualmente saputo che Gloria è sua madre.

In seguito alla scoperta della vera identità di quella che credeva la sua capocommessa, la reazione della ragazza non è stata delle migliori, dato che si è sentita tradita.

Tuttavia, in futuro potrebbe succedere che Stefania comprenda le circostanze e decida di perdonare la madre, sancendo un degno lieto fine a questa storyline.

Gloria Moreau è una ricca ereditiera con un passato oscuro e doloroso. La donna si è fatta assumere come capocommessa de Il Paradiso delle Signore, proprio per stare vicino a sua figlia Stefania, seppur in incognita. Gloria tempo addietro, quando la Venere era ancora molto piccola, fu costretta a scappare ed abbandonare il marito e la figlia per sfuggire a un'accusa infondata.

La ragazza, difatti, ha sempre creduto che sua madre fosse morta, dato che suo padre le aveva raccontato questa bugia per farla soffrire di meno.

La presenza di Moreau a Il Paradiso ha fatto si che si instaurasse un rapporto singolare con Stefania, nonostante quest'ultima ignorasse che si trattava proprio di sua madre. Tuttavia l'arrivo di Ezio a Milano ha complicato le cose, soprattutto nel momento in cui Veronica e Gemma hanno scoperto chi è realmente Gloria.

Colombo, infatti, ha provato a ricostruire il nido familiare, insieme a una donna vedova e con una figlia poco più che adolescente. In poco tempo la vera identità di Gloria è stata scoperta anche da Stefania, e nel peggiore dei modi possibili. La ragazza non ha reagito affatto bene alla rivelazione che sua madre è ancora in vita e per questo motivo ha alzato un muro contro la signorina Moreau, che soffrirà molto, credendo di averla persa per sempre.

La giovane Colombo potrebbe riallacciare i rapporti con la madre

Nel corso delle attuali puntate de Il Paradiso delle Signore, la giovane Colombo, dopo aver appreso che Gloria è sua madre, ha deciso di troncare i rapporti con lei. Tuttavia, stando alle anticipazioni, degli episodi della prossima settimana, la ragazza, ritrovatasi sola, penserà ai bei momenti trascorsi con la madre.

Sarà solo allora che, valuterà l'ipotesi di perdonarla. La rabbia, però, è ancora troppa per compiere un passo del genere.

È da sottolineare che non si tratta di spoiler ufficiali ma solo di ipotesi. Del resto, nonostante la delusione le due donne restano madre e figlia, e difficilmente si può scalfire un legame del genere. Se davvero Stefania decidesse di dare una seconda opportunità alla madre, ci sarebbe un lieto fine a tutta la vicenda della vera identità di Gloria.