La puntata de Il Paradiso delle Signore 6 del 16 marzo 2022 va in onda su Rai 1 alle 15:55 in prima visione assoluta, salvo modifiche di palinsesto dell'ultimo momento. L'episodio può essere recuperato in replica su RaiPlay e anche essere visto on demand. Di seguito, le anticipazioni e la trama.

Il Paradiso delle Signore 6 puntata 128 trama

Stefania, dopo aver scoperto che Gloria è sua mamma, è corsa da Marco, l'unico al corrente della situazione. Nessuno sa perché e dove si sia cacciata la giovane Colombo, che sta soggiornando nella foresteria di Villa Guarnieri.

Di certo Marco sta rischiando molto per aiutare Stefania, sapendo bene di far soffrire e far preoccupare Gemma, alla quale rifila un due di picche per un invito romantico. Come se non bastasse, deve anche tenere a bada le domande insistenti di Adelaide, che ha capito che qualcosa non va.

La giovane Colombo ha scritto un telegramma per tranquillizzare Ezio e Veronica, che sono costretti a mentire riguardo l'assenza di Stefania al lavoro. Gloria si sente tremendamente in colpa e vorrebbe fare qualcosa per far tornare a casa la figlia, ma è troppo turbata per prendere una decisione lucida e razionale.

Le Veneri all'oscuro di finire nel ridicolo

Dante e Fiorenza ridono alle spalle di Vittorio e Umberto, pregustando la disfatta finale del povero Conti.

Romagnoli ha organizzato una sfilata con gli abiti di Flora al Circolo e, sebbene titubante, Ludovica ha accettato di aiutare con i preparativi. Nessuno sa a che cosa sta andando incontro.

Vittorio informa le Veneri della sfilata e del fatto che verranno affiancate da modelle professioniste. Le ragazze sono all'oscuro di ciò che hanno in mante Fiorenza e Dante e accettano la sfida.

Torrebruna affascina Ludovica, anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Ludovica ama Marcello e il loro è un amore che ha resistito a tante difficoltà, in primis alla differenza di ceto sociale e ai pettegolezzi che aleggiano sul loro conto. Flavia è sempre pronta a cogliere l'occasione giusta per separarli e, forse, ecco che arriva.

A quanto pare, Ludovica è sempre più vicina a Torrebruna, rimanendo incantata dai suoi racconti e dal suo fascino. Marcello brucia di gelosia. Occhio alle prossime puntate Il Paradiso delle Signore, perché Flavia sarà in grossi guai. Tornata a Napoli dopo una notizia inquietante, la signora Brancia resterà senza fiato.

Infine, Umberto verrà a sapere che Stefania ha soggiornato in foresteria per qualche giorno e si infurierà con Marco, ritenendolo un irresponsabile. La giovane Colombo è nei guai, capendo che non potrà restare alla villa ancora per molto, sebbene Marco la rassicuri sul fatto che non la lascerà sola.