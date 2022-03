Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler della fiction ideata da Giannandrea Pecorelli per gli episodi n° 132 e 133 della sesta stagione rivelano che Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) tenterà di far avvicinare Gloria Moreau (Lara Komar) e Stefania Colombo (Grace Ambrose). Flavia Brancia Di Montalto (Magdalena Grochowska), intanto, partirà alla volta di Napoli per parlare col marito, mentre Anna Imbriani (Giulia Vecchio) e Salvatore Amato (Emanuel Caserio) saranno indecisi su come impostare il loro futuro assieme.

Beatrice Conti (Caterina Bertone), in ultimo, proverà a riappacificarsi con Dante Romagnoli (Luca Bastianello), nel frattempo Gloria e Stefania avranno un ulteriore aspro confronto.

Gemma proverà invano a far riconciliare Stefania e Gloria

Nel corso delle puntate di martedì 22 e mercoledì 23 marzo de Il Paradiso delle Signore 6, Gemma tenterà di far riconciliare la sorellastra Stefania e la madre Gloria, anche se tale tentativo della Venere si rivelerà un buco nell'acqua.

La giovane Colombo, difatti, si dimostrerà oltremodo intenzionata a estromettere dalla propria vita Moreau, probabilmente perché profondamente ferita dal fatto che le sia sempre stato nascosto di avere una madre viva e vegeta.

La capo commessa, invece, consiglierà a Ezio di cercare di recuperare il rapporto con Stefania.

Fiorenza Gramini (Greta Oldoni), successivamente, avvertirà Flavia che il marito di quest'ultima non ha versato la quota a Romagnoli per entrare nella cerchia imprenditoriale. A fronte di ciò, la signora Brancia deciderà di recarsi nella capitale partenopea per chiedere lumi al coniuge.

Marcello Barbieri (Pietro Masotti) e Ludovica (Giulia Arena), sfruttando l'assenza di Flavia, pregusteranno qualche momento d'intimità.

Flora confesserà a Umberto di essersi innamorata di lui

Le anticipazioni della soap opera per gli episodi del 22 e 23 marzo rivelano che il futuro angoscerà non poco Anna e Salvo, ma il giovane Amato sarà folgorato da un'idea per salvare capra e cavoli.

Ludovica, dopo aver stretto accordi professionali con Ferdinando, si troverà inaspettatamente coinvolta in un pranzo di lavoro proprio con Di Torrebruna.

Un amico dell'ex armatore, inoltre, penserà che tra Ferdinando e Ludovica ci sia del tenero e ciò renderà oltremodo geloso Marcello.

Veronica Zanatta (Valentina Bartolo), poco più tardi, avrà un'idea per far tornare il sereno tra Ezio e la figlia Stefania.

Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari), infine, confesserà al commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) di essersi innamorata di lui.