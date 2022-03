Il Paradiso delle Signore continua a regalare momenti carichi di colpi di scena e di tensione emotiva. Qual è la trama delle nuove puntate che andranno in onda da lunedì 28 marzo a venerdì 1° aprile su Rai 1? Secondo le anticipazioni, al centro dell’attenzione ci sarà Dante Romagnoli e la sua vendetta ai danni di Vittorio Conti. Quest’ultimo organizzerà una lotteria per il Pesce d’aprile. Il cugino di Fiorenza farà di tutto per sabotarlo, ma quando scoprirà che a pagarne le conseguenze sarà soprattutto la madre della piccola Serena, deciderà di prendere una decisione inaspettata.

Ampio spazio sarà dato anche a Stefania Colombo e Marco di Sant’Erasmo. La giovane Venere, per il bene di Gemma, deciderà di lasciare il suo posto in redazione, ma quando si troverà faccia a faccia con il giovane giornalista verrà travolta da un’emozione impossibile da tenere a bada. Ludovica Brancia farà una triste scoperta sul rapporto tra Flavia e Jean Paul e deciderà di riallacciare il rapporto con sua madre. Infine Marcello Barbieri scoprirà che Salvatore Amato ha deciso di mollare la Caffetteria per trasferirsi in un’altra città. La reazione del fratello di Angela non si farà attendere molto.

Il Paradiso delle Signore spoiler puntate dal 28 marzo al 1° aprile: il nuovo piano vendicativo di Dante

Gemma continuerà a nascondere alla famiglia l’alterco avuto con Stefania, alla quale comunque non darà nessuna possibilità di spiegare i reali motivi del suo soggiorno a Villa Guarnieri. Mentre Salvatore sarà impegnato a progettare il suo futuro fuori Milano, Marcello apprenderà dalla sua compagna che Flavia è tornata ad attaccare la loro relazione, manifestando per l’ennesima volta tutta la sua contrarietà sul fatto che Ludovica frequenti un uomo di basso rango.

Stefania, intanto, informerà Marco che Gemma ha scoperto il loro segreto. Dante porterà avanti il suo piano malefico ai danni di Vittorio. Nel frattempo Beatrice si scoprirà sempre più attratta dal signor Romagnoli.

Per non perdere l’affetto di Gemma, Stefania deciderà di lasciare la redazione del Paradiso Market per stare alla larga da Marco.

Il giovane giornalista, intanto, racconterà a Flora che la sua relazione con Gemma è in crisi. Marcello apprenderà per puro caso che il suo socio ha intenzione di lasciare la Caffetteria e andrà su tutte le furie. Vittorio organizzerà una lotteria del Pesce d’aprile e Dante si metterà a studiare un piano per boicottarla. Allo stesso tempo il perfido Romagnoli si offrirà di aiutare Beatrice, che è stata contattata dal collegio per via dei problemi della piccola Serena.

Ludovica scopre che Jean Paul ha lasciato Flavia

Irene sarà sempre più convinta che dietro la scelta di Stefania di non lavorare più alla redazione si nasconda un sentimento della ragazza per il nipote di Adelaide di Sant’Erasmo.

Dante metterà in atto il suo piano per colpire Vittorio e la cugina Fiorenza lo appoggerà. Ancora furioso per la scelta di Salvatore, Marcello deciderà di non presentarsi alla Caffetteria. Salvatore, sentendosi male per aver ferito il suo socio, cercherà di spiegargli i reali motivi della sua scelta di lasciare la Caffetteria. Umberto sorprenderà Flora con un piccolo e costoso regalo: degli orecchini. La giovane stilista americana gli apprezzerà tantissimo e inizierà a credere che il banchiere le abbia fatto questo regalo in segno d’amore. Flavia confiderà a Ludovica che il suo matrimonio con Jean Paul è finito e che non navigano più nell’oro. Marco si convincerà che Stefania nutra un profondo sentimento nei suoi confronti, ma la giovane Colombo negherà tutto.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni al 1° aprile: Marco e Stefania affrontano i loro sentimenti

Nelle prossime puntate della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore Marcello e Ludovica attraverseranno un momento di crisi. Il socio di Salvatore, infatti, noterà che tra la sua compagna e il signor Ferdinando Torrebruna c’è un’ottima intesa e diventerà molto geloso. Le sue scenate di gelosia non faranno altro che mettere in pericolo il suo rapporto sentimentale con Ludovica. Mentre Gemma sembrerà interessata a riunificare la famiglia dopo le sconvolgenti vicende delle ultime settimane, Umberto tenterà in tutti i modi di riappacificarsi con Flora, ma la stilista del Paradiso non sembrerà interessata a concedere un’altra possibilità al loro rapporto.

Irene cercherà di aprire gli occhi a Stefania, spingendola a reagire e a non subire in silenzio i soprusi di Gemma. La giovane Colombo riceverà un invito a cena a casa Colombo e scoprirà che anche Marco sarà presente in qualità di ospite d’onore.

Ludovica, dispiaciuta per ciò che è successo tra Flavia e Jean Paul, deciderà di recuperare il rapporto con sua madre. Nel frattempo il signor Torrebruna deciderà di versare la sua quota finanziaria nell’affare con Dante. Quest’ultimo, quando scoprirà che la responsabilità della lotteria del Paradiso è di Beatrice, prenderà una decisione inaspettata riguardo al suo piano di sabotaggio. Dopo la cena a casa Colombo, Marco piomberà nell’appartamento di Stefania e i due faranno i conti con un sentimento che non possono più soffocare e un'emozione gli travolgerà.