L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 continua ad essere ricco di colpi di scena e sorprese. Nel finale di stagione, i riflettori saranno puntati in primis sulle vicende di Stefania, Marco e Gemma.

Un vero e proprio triangolo che rischierà di mettere in pericolo il rapporto tra le due sorellastre, le quali potrebbero ritrovarsi al più presto ai ferri corti, proprio per colpa del nipote della contessa Adelaide, che si è rivelato un vero e proprio rubacuori da quando ha messo piede a Milano.

Marco mette alle strette Stefania: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Marco comincerà a mettere alle strette la giovane Stefania.

Alla luce del rapporto speciale che si è venuto a creare tra di loro, il giovane nipote della contessa Adelaide comincerà a sostenere che la ragazza sia presa una cotta per lui.

Marco non si farà problemi neppure ad affrontare direttamente Stefania, la quale però negherà tutto.

Come se non bastasse, Gemma dopo aver scoperto che Stefania ha soggiornato di nascosto a casa di Marco, non la prenderà per niente bene.

Stefania e Marco si ritrovano in intimità e potrebbe trionfare l'amore

Questo creerà un po' di tensione tra le due sorellastre e sebbene Stefania voglia cercare di spiegare la sua versione dei fatti e far chiarezza su quello che è accaduto, Gemma non sarà disposta al dialogo.

Insomma, il clima in casa Colombo si preannuncia particolarmente rovente e, come se non bastasse, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6, rivelano che ben presto Stefania e Marco si ritroveranno a vivere un momento di intimità insieme, il quale potrebbe farli rendere conto di ciò che provano per davvero l'uno nei confronti dell'altro.

Ecco allora che, in vista del gran finale de Il Paradiso delle signore 6, tra Marco e Stefania potrebbe trionfare ufficialmente l'amore e i due potrebbero uscire di scena insieme dal cast della soap opera.

Gemma potrebbe chiudere il rapporto con Stefania nel finale de Il Paradiso 6

Tuttavia, nel caso in cui questa coppia decidesse di uscire allo scoperto, Stefania si potrebbe ritrovare in guerra con Gemma.

Il sospetto, infatti, è che Gemma possa arrivare a prendere una drastica decisione sul conto della sorellastra, al punto da decidere di chiudere definitivamente il loro rapporto e voltarle le spalle, dopo lo sgarro subito.

Del resto Gemma non ha mai nascosto il suo forte interesse nei confronti del nipote della contessa e, vederselo strappare via dalla sorellastra, potrebbero metterla in profonda crisi in questo finale de Il Paradiso delle signore 6.