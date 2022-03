Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera italiana creata da Giannandrea Pecorelli per gli episodi da lunedì 14 a venerdì 18 marzo rivelano che Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena) ha accettato di entrare nella cordata di Dante Romagnoli (Luca Bastianello), nonostante le perplessità in merito palesate dalla contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina). La collaborazione professionale con l'italo americano prevederà che la giovane Brancia si relazioni con Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) e con Ferdinando Di Torrebruna (Fabio Fulco), ex armatore rimasto vedovo.

Nel corso di uno di questi incontri lavorativi, Ludovica rimarrà affascinata dai racconti e colpita dallo charme di Ferdinando, così l'imprenditore tenterà di far breccia nel cuore della ragazza. Flavia (Magdalena Grochowska), al contempo, proseguirà nel suo piano per ostacolare l'amore tra la figlia e Marcello Barbieri (Pietro Masotti).

Ferdinando, con la benedizione di Flavia, proverà a conquistare Ludovica

Dal momento in cui Ferdinando ha messo per la prima volta piede al Circolo è stato immediatamente catturato dal fascino di Ludovica, ragazza oltremodo somigliante alla sua defunta consorte. Il primo incontro tra i due, quindi, è stato vissuto da Di Torrebruna come un vero e proprio colpo di fulmine, mentre per Brancia si è semplicemente trattato di una stuzzicante conoscenza ma nulla più, in quanto la ragazza non aveva intenzione di mettere in pericolo la sua storia d'amore con Marcello.

Relazione amorosa tra Ludovica e il cameriere che, invece, non era e non è affatto gradita a Flavia, la quale ha tentato di ostacolarla in diversi modi da quando è tornata nel capoluogo lombardo. La signora Brancia, difatti, ha fatto presente alla figlia come desiderasse accanto alla stessa un uomo facente parte di un'estrazione sociale più elevata.

I desideri di Flavia in tal senso sono andati concretizzandosi quando ha conosciuto Ferdinando, uomo che sarebbe stato perfetto 'al posto' di Marcello accanto alla figlia Ludovica.

Marcello potrebbe intimare a Ferdinando di stare lontano da Ludovica

Un po' per la collaborazione con Dante, Fiorenza e Ferdinando e un po' per il fascino dell'ex armatore, Ludovica potrebbe mettere in secondo piano il suo rapporto sentimentale con Marcello e il cameriere non faticherebbe ad accorgersene.

Già turbato dalle continue intromissioni di Flavia nella loro storia d'amore, Barbieri deciderebbe di tenere sott'occhio la fidanzata scoprendo che tra la stessa e Ferdinando c'è un feeling crescente.

Geloso della situazione, Marcello potrebbe intimare a Di Torrebruna di stare lontano da Ludovica.