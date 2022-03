Prosegue su Rai 1 l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55. In base alle trame trasmessi da lunedì 14 a venerdì 18 marzo, Stefania, dopo aver scoperto che Gloria è sua madre, chiederà ospitalità a Marco e lui la farà dormire nella foresteria. Flavia ostacolerà l'amore di Ludovica e Marcello, mentre Dante e Fiorenza cercheranno di mettere in difficoltà Conti.

Marco nasconde Stefania a Villa Guarnieri

Nella puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 14 marzo, Adelaide sarà totalmente all'oscuro del ricatto che Dante ha fatto a Umberto e crederà che Romagnoli possa essere una buona risorsa per Conti.

Intanto Salvo, dopo che la figlia di Anna ha deciso di non trasferirsi a Milano, opterà per non acquisire più la casa. Inoltre la famiglia Colombo sarà preoccupata per Stefania, intanto lei si recherà a Villa Guarnieri e Marco la ospiterà nella foresteria.

Nell'episodio di martedì 15 marzo, Stefania invierà una telegramma a casa Colombo. Marco proseguirà a darle rifugio, ma sarà costretto a non vedersi con Gemma, la quale sarà preoccupata della lontananza dell'ultimo periodo con il fidanzato. Nel frattempo Vittorio si confronterà duramente con Dante, dopo che quest'ultimo ha deciso di organizzare una sfilata al Circolo in vista della nuova collezione senza interpellarlo. In tutto questo Stefania rifletterà sul concedere una possibilità a Gloria, anche se sarà ancora molto arrabbiata nei suoi confronti.

Flavia ostacola Ludovico e Marcella

Secondo le anticipazioni di mercoledì 16 marzo, Ezio e Gloria saranno obbligati a dire delle menzogne riguardo l'assenza di Stefania sul posto di lavoro. Intanto Conti riferirà alle Veneri che prenderanno parte alla sfilata al Circolo con gli abiti di Flora, insieme ad alcune modelle professioniste.

Ludovica sarà stupita da Torrebruna, il quale proverà a fare colpo su di lei. Flavia, invece, si opporrà all'unione tra la figlia e Marcello. Tra le altre cose Umberto sarà insospettito dallo strano comportamento di Marco e si renderà conto che Stefania vive in foresteria.

Nella puntata di giovedì 17 marzo, Guarnieri darà qualche giorno a Stefania per andare via dalla villa.

Nel frattempo Fiorenza e Dante troveranno un modo per umiliare Conti durante la sfilata. In tutto questo la madre di Anna arriverà in città e creerà scompiglio tra Salvo e la figlia, mentre Gemma si recherà senza dire nulla a Villa Guarnieri. Stefania vedrà i due ragazzi baciarsi e comprenderà di dover andare via.

Anna pensa che lasciare Milano è la soluzione migliore

In base agli spoiler di venerdì 18 marzo, Stefania deciderà di andare a vivere con le sue amiche. Intanto Dante e Fiorenza riusciranno a far diventare un fallimento la sfilata, ma Conti non si arrenderà di fronte alle prime difficoltà. Agnese persuaderà la madre di Anna affinché convinca la nipotina a venire a Milano. La donna, però, non avrà alcuna intenzione di farlo e la stessa Anna penserà che andare via da Milano sia la soluzione migliore. Infine per Ezio arriverà il momento di raccontare a Stefania [VIDEO]tutta la verità su sua madre Gloria.