Si avvia ormai alla conclusione la sesta stagione della soap opera Il Paradiso delle Signore, ambientata nella Milano degli anni ‘60. La soap opera va in onda dal lunedì al venerdì, alle 15.55, su Rai 1. Le Anticipazioni Tv delle puntate verranno trasmesse dal 4 all’8 aprile, sono molto intense e ricche di suspense.

In particolare, ci sarà la tanto agognata riconciliazione tra Gloria Moreau e sua figlia Stefania; ciò desterà non poche preoccupazioni in Veronica Zanatta, l’attuale compagna di Ezio Colombo. La donna, infatti, teme che Ezio possa decidere di lasciarla, per ricreare una famiglia assieme a Gloria e Stefania.

Marco di Sant’Erasmo, invece, deciderà di troncare la propria relazione sentimentale con Gemma Zanatta proprio prima della cena organizzata dalla contessa Adelaide per rendere ufficiale il loro fidanzamento.

Il Paradiso delle Signore: Marco di Sant’Erasmo confessa a Roberto Landi ciò che prova per Stefania Colombo

Al termine della cena organizzata in casa Colombo, con Marco di Sant’Erasmo come ospite d’onore, quest’ultimo si reca a casa di Stefania, che è tornata a vivere da Irene Cipriani e Maria Puglisi, per parlarle. I due, non riuscendo più a nascondere ciò che provano l’uno per l’altra, si scambiano un bacio.

Stefania non racconta a nessuno ciò che è successo con Marco; quest’ultimo, al contrario, si apre con Roberto Landi e gli rivela di avere una cotta per la giovane Colombo.

Stefania, essendo sinceramente affezionata alla sorellastra Gemma, pare disposta ad accantonare quanto successo tra lei e il giornalista. Nel frattempo la stessa Gemma, entusiasta, rivela alle amiche che il suo fidanzamento con Marco potrebbe essere vicino.

Il Paradiso 6, spoiler fino all’8 aprile: Stefania Colombo si confida con sua madre Gloria e ritorna l’armonia tra le due

Dopo l’annuncio di Gemma, la tristezza di Stefania è piuttosto evidente: Gloria lo nota immediatamente. La ragazza, quindi, decide di confidarsi con lei. Finalmente tra le due si instaura una conversazione vera e torna a regnare l’armonia.

L’indomani, Gloria è raggiante per essere finalmente riuscita a chiarirsi con sua figlia: lo confida anche ad Ezio. Però a questo punto Veronica è preoccupata per la svolta che potrebbero prendere i fatti: teme che la famiglia composta da Gloria, Ezio e Stefania possa ricomporsi.

Intanto, la famiglia Colombo riceve un invito per una cena in villa Guarnieri: l’obiettivo è quello di sancire ufficialmente l’unione tra Marco e Gemma. Anche a tal proposito, Stefania si dispera e trova conforto tra le braccia di sua madre.

Anticipazioni dal 4 all’8 aprile: Marco decide di troncare il fidanzamento con Gemma prima della cena in villa Guarnieri

Stefania continua a pensare a Marco; quest’ultimo, invece, non sa come comportarsi.

L’invito a cena in villa Guarnieri infatti non è ‘partito’ da lui, ma da sua zia Adelaide, che ha agito senza prima consultarlo.

Per questo motivo, prima che la cena tra le due famiglie inizi, Marco prende una decisione drastica: tronca la propria relazione amorosa con Gemma Zanatta. Ovviamente, in seguito a questo gesto inaspettato, l’imbarazzo dei Guarnieri-Sant’Erasmo e della famiglia Colombo sarà piuttosto evidente durante la cena.