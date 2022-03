Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai 1. Le anticipazioni relative alla settimana di programmazione che va dal 4 all'8 aprile preannunciano nuovi colpi di scena. Flavia, dopo essere stata lasciata dal marito, avrà sempre maggiore timore per la sua condizione economica. La donna vorrebbe che la figlia si unisse a un uomo facoltoso, in grado di consentire un tenore di vita agito a entrambe. Per questo motivo la sua ostilità nei confronti di Marcello non farà altro che acuirsi. La signora Brancia, a questo punto, confiderà a Fiorenza di essere stata abbandonata dal suo secondo marito e di vertere in cattive acque.

Fra le due si getteranno le basi per un'alleanza nociva, che avrà come fin, quello di separare Ludovica da Marcello. Le due donne orchestreranno un piano che potrebbe in poco tempo gettare la giovane Brancia nelle braccia di Ferdinando. Nello specifico Flavia comunicherà alla figlia di essere affetta da una brutta malattia. In realtà la donna sta mentendo, difatti gode di ottima salute.

Il Paradiso, trame 4-8/4: Flavia non vede di buon occhio la relazione fra Barbieri e la figlia

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 4 all'8 aprile svelano che Flavia sarà sempre più in ansia per il futuro suo e di sua figlia. La donna, essendo abituata a un tenore di vita molto agiato, non sembrerà pronta a ridimensionare le sue finanze.

Per questo vorrebbe che sua figlia si unisse con un uomo dell'alta società, in modo da garantire a entrambe un mantenimento adeguato al loro stato sociale. Marcello non è di certo il genero dei sogni di Flavia, dato che non gode di grandi ricchezze, se non d'animo.

Il Paradiso, anticipazioni sino all'8/4: Brancia si allea con Gramini

Nel corso delle puntate de Il Paradiso delle Signore che saranno trasmesse dal 4 all'8 aprile, il rapporto fra Flavia e Fiorenza si farà sempre più intenso, tanto che Brancia confiderà a Gramini di essere stata lasciata dal consorte. La donna, inoltre, le spiegherà le sue remore riguardo alla sua condizione finanziaria, che potrebbe rifiorire solo nel caso in cui Ludovica sposasse un uomo facoltoso.

A questo punto le due donne, il cui animo non è certo pulito, si alleeranno per far si che la giovane Brancia lasci Marcello.

Episodi 4-8 aprile de Il Paradiso: la giovane Brancia apprenderà della malattia della madre

Secondo le anticipazioni delle puntate Il Paradiso in onda fino all'8 aprile, Flavia penserà di fingersi malata per impietosire la figlia, già intenerita dalle recenti confessioni della madre. Ludovica, dunque, apprenderà della malattia della madre e credendola realmente in pericolo di vita si preoccuperà molto per lei. La ragazza non potrà immaginare che la madre gode di ottima salute e che sta inscenando una farsa solo per dividerla dal suo fidanzato.