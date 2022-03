Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con la soap italiana Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle ore 15:55. Nel corso degli episodi che verranno trasmessi nella settimana da lunedì 28 marzo fino a venerdì 1° aprile, i riflettori sono ancora puntati sulle vicende di Stefania Colombo e sulla sua famiglia.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore dal 28 marzo al 1 aprile

Durante i prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, Gemma decide di non far parola in famiglia dello screzio avuto con la sorellastra Stefania.

Infatti, dopo che ha scoperto che lei si nascondeva a Villa Guarnieri, dal suo fidanzato, è ancora molto arrabbiata e non vuole darle neanche la possibilità di spiegare le sue ragioni. D'altro canto, però, la giovane Colombo si confida, ancora per una volta, proprio con Marco.

Dopo un'attenta riflessione, Stefania decide che è arrivato il momento di dare una dimostrazione alla sorellastra della sua buona fede. Così, decide di lasciare la redazione del magazine del Paradiso, in modo tale da stare lontana più possibile dal giovane Di Sant'Erasmo. Quest'ultimo, intanto, si sfoga con Flora e le racconta tutti i problemi avuti con la sua fidanzata.

Dante sempre più vicino a Beatrice

Intanto, Marcello viene a sapere dalla sua fidanzata Ludovica che sua madre Flavia Brancia è tornata alla carica per cercare di ostacolare in tutti i modi la loro relazione, essendo da sempre stata molto contrariata dal loro rapporto.

Inoltre, il giovane barista scopre anche che il suo amico, Salvatore, ha intenzione di lasciare la Caffetteria e Milano, per cercare di creare altrove un futuro con la sua amata Anna. Pertanto, deluso dal comportamento del suo amico, decide di non presentarsi a lavoro. Ben presto comunque i due riescono a chiarirsi e a riappacificarsi.

Nel contempo, al Paradiso si respira un'aria sempre più tesa. Dante continua con i suoi piani malefici per cercare di colpire il direttore. In particolare ha intenzione di boicottare la lotteria del pesce d'aprile. Purtroppo, però, i suoi piani vanno in frantumi poiché, rovinando quell'evento, creerebbe dei problemi anche a Beatrice.

Ormai infatti Romagnoli si sente molto legato alla signora Conti, pertanto non vorrebbe metterla in difficoltà e il suo piano salta.

Il regalo di Umberto a Flora

Dopo che Stefania ha lasciato il suo lavoro alla redazione del magazine, Irene comincia a sospettare che lei abbia fatto tutto per stare lontana da Marco. Anche il giornalista, a sua volta, crede fermamente che la ragazza possa nutrire dei sentimenti per lui. Così, decide di affrontarla, ma lei nega ogni cosa.

Intanto, Umberto regala degli orecchini preziosi a Flora, la quale fraintende il suo gesto.

Flavia, invece, confessa a sua figlia che il marito l'ha lasciata e che ora si trovano in una situazione economica disastrosa. Ludovica, dopo aver ascoltato la notizia di sua madre, si intenerisce molto nei suoi confronti.

Intanto Marcello non gradisce il fatto che la sua fidanzata si stia avvicinando a Ferdinando Torrebruna e si inizia a ingelosire.

Il piano di Gemma nei confronti di Stefania

Nel frattempo Gemma inizia ad architettare un piano nei confronti della sorellastra: apparentemente sembra che voglia far riconciliare l'intera famiglia. In realtà, la giovane Colombo subisce ripetutamente gli atteggiamenti della giovane Zanatta. Per questo motivo, Irene cerca di spronarla, il più possibile, a reagire.

Intanto, però, Stefania si ritrova costretta a partecipare a un evento imbarazzante dove è presente anche Marco. Terminata la serata, il giornalista raggiunge subito la giovane Colombo. I due non riescono a trattenersi e si lasciano travolgere dalle loro emozioni.