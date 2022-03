Il gran finale de Il Paradiso delle Signore 6 promette grandi colpi di scena e sorprese. Al centro dell'attenzione continueranno ad esserci le vicende di Stefania e Marco.

I due appariranno sempre più complici ed emergerà il grande feeling che c'è tra di loro. Eppure, nei prossimi episodi della soap opera, Stefania si ritroverà ad affrontare una scena che la lascerà delusa e che la porterà a prendere una decisione anche in merito al suo legame speciale con Marco.

Stefania e Marco complici nel finale de Il Paradiso 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che dopo essere fuggita via dalla sua casa, in quanto delusa e amareggiata dalla scoperta legata alla sua vera mamma, Stefania ha chiesto aiuto a Marco.

Il nipote della contessa ha deciso così di ospitarla a villa Guarnieri ma in gran segreto ossia, tenendo all'oscuro sia la zia che Umberto.

Tutto sembrerà procedere per il verso giusto, fino a quando il commendatore non scoprirà gli intrighi che Marco sta tramando alle sue spalle e quindi chiederà alla ragazza di andare via.

Ma, come se non bastasse, Stefania assisterà anche ad una scena che le creerà non poco fastidio. Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6, infatti, rivelano che Gemma, la sorellastra di Stefania, si presenterà a casa di Marco.

Arriva il bacio tra Marco e la sorella di Stefania nelle nuove puntate de Il Paradiso 6

Sebbene il nipote della contessa, abbia cercato di farle capire in tutti i modi di non provare un reale interesse nei suoi confronti, tra i due ci sarà un bacio appassionato.

La scena verrà vista da Stefania, che resterà profondamente delusa. A quel punto, infatti, la ragazza si renderà conto che è giunto il momento di andare via da Villa Guarnieri e quindi di sloggiare da casa di Marco.

E così, in vista di questo finale de Il Paradiso delle signore 6, la relazione tra Marco e Stefania potrebbe subire una vera e propria battuta d'arresto, malgrado ormai sia chiaro che tra i due ci sia del tenero e un feeling innegabile.

Stefania delusa da Marco, lui potrebbe chiarire la sua posizione nel finale de Il Paradiso 6

Questo bacio tra Marco e Gemma, potrebbe indurre la giovane venere del Paradiso a prendere le distanze dal ragazzo, anche per non arrivare a degli scontri con la sorellastra, la quale non ha mai nascosto il suo reale interesse nei confronti del nipote della contessa Adelaide.

Come andrà a finire questa situazione? Marco, a questo punto, potrebbe ritrovarsi a prendere in mano le redini "del gioco" e quindi chiarire la sua posizione su questa sorta di triangolo che si è venuto a creare.

Il ragazzo, quindi, potrebbe finalmente uscire allo scoperto e far chiarezza sui suoi sentimenti, confessando una volta per tutte a Gemma di non provare sentimenti nei suoi confronti e quindi di non essere intenzionato a costruire qualcosa di duraturo con lei.

Al tempo stesso, Marco potrebbe aprire il suo cuore a Stefania e confessare la verità alla venere su quello che prova nei suoi confronti e così anche "scusarsi" per quel bacio che c'è stato con la sua sorellastra, che tanto l'ha delusa.