Il Paradiso, spoiler 22 marzo: Gloria da un consiglio al ex marito

Secondo le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore del 22 marzo, Gloria farà un passo in avanti per aiutare il suo ex marito. Ezio, infatti, non ha ancora recuperato il rapporto con la figlia, dopo che ha scoperto che Moreau è sua madre. Tuttavia la donna sa quanto Colombo ci tenga alla figlia e quindi comprenderà quanto soffra a causa del suo allontanamento. La capo commessa spronerà il suo ex coniuge a cercare a recuperare il rapporto con Stefania, essendo lui "colpevole" solo in parte.

Il Paradiso delle Signore, puntata 22/3: Gemma prova a mediare fra madre e figlia

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 22 marzo, Gemma darà prova di grande maturità e sensibilità. La ragazza, sentendosi in colpa per quanto ha fatto in passato, cercherà di convincere Stefania a riavvicinarsi a Gloria.

La giovane Colombo, però, non sembrerà affatto intenzionata a concedere il perdono alla donna che anni prima l'ha abbandonata.

Il Paradiso, episodio 22 marzo: Flavia si precipita a Napoli

Gli spoiler della puntata de Il Paradiso delle Signore di martedì 22 marzo svelano che qualcosa farà tremare Flavia. La signora Brancia, infatti, verrà informata da Gramini che suo marito non ha ancora versato la quota per entrare a far parte dell'alleanza imprenditoriale di Romagnoli.

La madre di Ludovica, allarmatasi per questa informazione, deciderà di partire per Napoli per comprendere le motivazioni del consorte. Al contempo la giovane Brancia si godrà dei momenti di libertà con Marcello. Flora, invece, sarà molto insofferente nei confronti di Umberto. Il commendatore, tuttavia, non comprenderà le ragione del comportamento della giovane Ravasi.