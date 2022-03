Ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, va in onda su Rai 1 alle ore 15.55, Il Paradiso delle Signore.

La protagonista principale degli episodi che verranno trasmessi dal 14 al 18 marzo sarà Stefania Colombo, la quale ha da poco scoperto che la capocommessa Gloria Moreau è in realtà sua madre.Ci sarà spazio anche per le vicende di Ludovica Brancia che rimarrà sempre più affascinata dai racconti di Ferdinando Torrebruna.

Il Paradiso delle Signore, trame al 18/3: Stefania si rifugia in Villa Guarnieri

Stefania Colombo non ha per niente reagito bene alla notizia che sua madre sia Gloria Moreau e che suo padre le avesse mentito per molti anni facendole credere che fosse morta.

Decide così di scappare di casa senza dare sue notizie e di chiedere aiuto a Marco di Sant’Erasmo, l’unico a conoscenza di tutta la verità e con cui la ragazza si sente libera di confidarsi e sfogarsi. Stefania si presenta quindi a sorpresa a casa di quest’ultimo, il quale le offre un nascondiglio nella foresteria di Villa Guarnieri.

Nel frattempo, in casa Colombo cresce la preoccupazione per Stefania.

Tuttavia, il giorno seguente Stefania invia un telegramma per far sapere al padre, a Veronica e a Gemma che sta bene. Marco continua a supportare la sua collega ‘giornalista’, nascondendola in Villa e tenendo questo segreto anche con Gemma, infatti si trova costretto a declinare il suo invito ad uscire insieme.

La ragazza teme così che Marco si stia allontanando da lei.

Stefania ripensa ai bei momenti trascorsi con Gloria

Stefania è da sola in villa e inizia a ricordare tutti i momenti belli che ha vissuto con Gloria. Vive un dissidio interiore: da un lato vorrebbe perdonare la madre, dall’altro è ancora molto arrabbiata per tutto quello che è successo e che le hanno tenuto nascosto.

Nonostante il telegramma, la famiglia Colombo continua a essere preoccupata per la Venere che si rifiuta di tornare a casa.

In particolare, Ezio e Gloria si trovano in difficoltà su come giustificare l’assenza di Stefania al Paradiso delle Signore.

Intanto, Marco continua a comportarsi in maniera strana e ciò non passa inosservato ad Umberto Guarnieri che decide di recarsi in foresteria per controllare cosa stia succedendo.

In questo modo scopre che Stefania sta vivendo lì già da qualche giorno. Non prende per nulla bene questa notizia e le intima di lasciare al più presto la villa. Le concede giusto qualche giorno per trovare un nuovo alloggio.

Marco continua a essere distante con Gemma.

Per questo motivo la ragazza decide di prendere l’iniziativa e si reca a sorpresa a Villa Guarnieri. Stefania assiste così ad un bacio tra i due e capisce che è arrivato per lei il momento di andarsene: torna in casa Colombo solamente per fare le valigie e si trasferisce dalle amiche Irene Cipriani e Maria Puglisi che la accolgono calorosamente.Ezio intanto decide di incontrare sua figlia e di raccontarle tutta la verità su sua madre.

Il Paradiso, anticipazioni: Torrebruna cerca di conquistare Ludovica

Flavia Brancia, non appena ha scoperto che sua figlia intrattiene una relazione amorosa con un umile barista, ha deciso di fermarsi a Milano per cercare di far cambiare idea a Ludovica e di ostacolare in ogni modo il suo legame con Marcello.

Approfittando dell’affare proposto da Dante Romagnoli, su suggerimento di Fiorenza Gramini, ha convinto la figlia a partecipare alla cordata di imprenditori per favorire l’avvicinamento di Ludovica a Ferdinando Torrebruna. Il piano di Flavia sembra funzionare perché Ludovica rimane affascinata dai racconti dell’uomo, che fa di tutto per fare breccia nel suo cuore.