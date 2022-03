Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 che per la settimana dal 4 all'8 aprile annunciano puntate ricche di colpi di scena. In vista del gran finale tutti i nodi inizieranno a sciogliersi e Stefania e Gloria riusciranno a ritrovarsi, mentre Marco prenderà una decisione inaspettata lasciando Gemma. Dante, invece, sarà sempre più vicino a Beatrice, anche se Serena continuerà a preferire Vittorio a lui. Infine, Flavia fingerà di essere malata con Ludovica per riuscire a manipolare sua figlia e allontanarla da Marcello. Infine, Adelaide intuirà che tra Umberto e Flora ci sia stato qualcosa, ma suo cognato riuscirà a convincerla con una bugia.

L'emozionante e tanto atteso ricongiungimento tra Stefania e Gloria

Le puntate de Il Paradiso delle Signore 6 dal 4 all'8 aprile vedranno protagonista Stefania che finalmente riuscirà a ricucire il rapporto con sua madre. Tutto inizierà dal bacio tra lei e Marco che la metterà in seria difficoltà nei confronti della famiglia, tanto che Stefania penserà di chiudere la usa relazione con il giornalista per il bene di tutti. Marco, nel frattempo, si aprirà con Roberto e confiderà al pubblicitario il suo amore per Stefania, mentre Gemma, ignara di tutto, porterà avanti la sua storia con lui, confidando alle amiche che il fidanzamento potrebbe essere vicino. Stefania si sentirà molto triste e Gloria noterà subito l'umore di sua figlia.

Grazie a questo episodio, la capo commessa riuscirà ad avere un dialogo con Stefania.

Gemma si preparerà al fidanzamento ufficiale con Marco: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 per la settimana dal 4 all'8 aprile rivelano che Gloria sarà raggiante per il rapporto ritrovato con Stefania e condividerà la sua felicità con Ezio.

Veronica inizierà a temere ancora per sua famiglia, perché il riavvicinamento di Gloria e la signorina Colombo potrebbe nuovamente minare l'armonia in casa. Nel frattempo, i Guarnieri inviteranno la famiglia di Gemma alla villa per sancire l'unione con Marco e in tutta questa situazione Gloria sarà la valvola di sfogo di sua figlia che continuerà a soffrire.

Il giornalista, tuttavia, non subirà passivamente la decisione di Adelaide e nel più totale imbarazzo lascerà Gemma prima che la cena abbia inizio.

Flavia metterà in atto un perfido piano per manipolare Ludovica: anticipazioni settimana 4-8 aprile

Durante la settimana dal 4 all'8 aprile, al Paradiso delle signore 6 ci sarà anche ampio spazio per Adelaide che dagli orecchini di Flora inizierà a sospettare di Umberto. Il commendatore riuscirà a cavarsela raccontando una mezza verità a sua cognata e Adelaide pregherà la stilista di restare ancora alla villa. Nel frattempo, Flavia racconterà a Ludovica il gesto nobile di Ferdinando nei suoi confronti e successivamente si confiderà con Fiorenza su quanto è accaduto con suo marito.

La signora Brancia non avrà nessuna intenzione di rinunciare ai suoi obiettivi e con Fiorenza darà vita a un piano diabolico per far separare Ludovica da Marcello. Con l'aiuto della cugina di Dante, infatti, Flavia confesserà a sua figlia di essere malata, mentendole. Dante, invece, sarà molto vicino a Beatrice, ma sembrerà non piacere molto a sua figlia Serena che preferirà trascorrere il suo tempo in compagnia dello zio Vittorio.