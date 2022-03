Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1. Le anticipazioni relative agli episodi che andranno in onda nella settimana dal 14 al 18 marzo preannunciano nuovi colpi di scena.

Dante è ormai a tutti gli effetti il nuovo socio del grande magazzino, tuttavia Vittorio continua a non fidarsi di lui. Adelaide, non sapendo il modo in cui l'uomo ha estorto le quote ad Umberto, crede che Romagnoli possa essere un buon partner per Conti.

Ben presto ci sarà un nuovo scontro fra i due soci de Il Paradiso, poiché Dante deciderà di organizzare una sfilata al Circolo, senza però chiedere prima il parere di Vittorio.

Le intenzioni di Romagnoli, però, sono tutt'altro che positive, difatti ha in mente un piano mefistofelico per colpire il suo rivale. Il giovane uomo d'affari, grazie all'aiuto di suo cugina Fiorenza, riuscirà a sabotare l'evento organizzato al Circolo, in modo da ledere l'immagine del grande magazzino.

Il Paradiso, episodi fino al 18/3: Adelaide si fida di Dante

Nel corso delle puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 14 al 18 marzo, Vittorio continuerà ad avere un atteggiamento scettico nei confronti del suo nuovo socio. La contessa, ignara dei reali motivi per il quale Umberto ha dovuto cedere le azioni a Dante, ritiene che Romagnoli possa essere un ottimo partner per l'azienda dell'ex marito di Marta.

La nobile, infatti, non comprende la diffidenza che Conti continua ad avere nei confronti del suo nuovo socio.

Puntate fino al 18/3: Romagnoli orchestra un piano diabolico

Gli spoiler delle puntate de Il Paradiso, che andranno in onda sino al 1 marzo, preannunciano che si assisterà a un nuovo scontro fra Dante e Vittorio.

Romagnoli deciderà di organizzare una sfilata al Circolo per il lancio della collezione primaverile.

Il direttore, però, non prenderà affatto bene tale notizia, poiché non è stato chiesto il suo parere prima di procedere con l'organizzazione. Tuttavia, non c'è da fidarsi dell'idea di Dante, dato che in realtà si tratta di un piano messo in atto per rovinare la reputazione di Conti e della sua azienda.

Il Paradiso, anticipazioni fino al 18 marzo: la sfilata sarà un flop

Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle Signore svelano che il piano orchestrato dai due "malefici" cugini sortirà l'effetto sperato.

La sfilata al Circolo si rivelerà un vero flop e Vittorio sarà messo in difficoltà dinanzi a tutti. Conti, tuttavia, nonostante la delusione, cercherà di difendere le sue idee.

Anche le Veneri appariranno turbate e demoralizzate, dato che la loro presenza è stata accostata a indossatrici professioniste.