Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e la soap è confermata per lunedì 4 aprile in prima visione su Rai 1. Le anticipazioni di questa nuova puntata rivelano che si tornerà a parlare della coppia Marco-Stefania, dopo che i due hanno vissuto un momento di grande passione assieme.

Spazio poi alle indagini della contessa Adelaide, la quale deciderà di vederci chiaro sul rapporto tra Umberto e la giovane Flora Ravasi.

Stefania tace dopo il bacio con Marco: anticipazioni Il Paradiso delle signore 4 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore 6 che andrà in onda lunedì 4 aprile in prima visione assoluta Rai rivelano che Stefania e Marco si sono lasciati andare alla passione.

Dopo aver cercato in tutti i modi di frenare il loro sentimento, i due si sono lasciati andare a un bacio appassionato.

Tuttavia, subito dopo l'accaduto, Stefania deciderà di tenere per sé questo segreto. La giovane venere, almeno per il momento, preferirà non dire a nessuno quanto è successo con Marco, anche per evitare che Gemma possa scoprirlo e agire negativamente nei suoi confronti. Fino a quando i due riusciranno a tenere questo segreto che li riguarda? La verità verrà presto a galla? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap opera.

Adelaide indaga sule legame tra Flora e Umberto

Occhi puntati anche su Adelaide: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 4 aprile, infatti, rivelano che la contessa comincerà a nutrire dei sospetti sul conto di Flora e Umberto, dopo aver scoperto che il commendatore le ha regalato degli orecchini preziosi, che la stilista indossa con fierezza.

Intanto Flavia deciderà di parlare apertamente con Ludovica dei sentimenti che prova nei confronti di Umberto. La giovane stilista, figlia di Achille Ravasi, aprirà il suo cuore a Ludovica, che non avrà dubbi sul da farsi. Ludovica, infatti, consiglierà a Flora di lasciare al più presto villa Guarnieri, così da evitare di avere problemi con la contessa.

Dante e Beatrice sempre più vicini: anticipazioni Il Paradiso 6 del 4 aprile

Come se non bastasse, Adelaide continuerà a indagare per arrivare alla verità dei fatti e, in questo nuovo episodio troverà una prova che potrebbe essere necessaria per far chiarezza sui suoi sospetti. Spazio poi alle vicende di Dante e Beatrice: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 4 aprile rivelano che i due appariranno sempre più presi, quasi come se fossero due innamorati.

Proprio per questo motivo, la figlia di Beatrice chiederà spiegazioni alla mamma e vorrà sapere qual è l'entità di questo legame che la lega a Dante Romagnoli. Vittorio Conti, intanto, cerca di passare tanto tempo in compagnia della nipote.