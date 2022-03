Venerdì 24 marzo, su Canale 5, è andata in onda la seconda puntata dell'Isola dei Famosi. Tra i momenti salienti, va evidenziato un botta e risposta piccato tra Floriana Secondi e Nicolas Vaporidis. In particolare, l'attore ha "minacciato" di abbandonare il gioco.

Floriana contro Nicolas

Tra Floriana e Nicolas non sembra scorrere buon sangue. Dall'approdo in Honduras alla seconda puntata del Reality Show, la 44enne romana non ha fatto altro che attaccare il naufrago. Scendendo nel dettaglio, Secondi ha insinuato che Nicolas venga "aiutato" rispetto agli altri concorrenti.

La 44enne ha rivelato un retroscena legato ai giorni trascorsi in hotel. Secondo quanto riportato dalla naufraga, Vaporidis non avrebbe consegnato il suo telefono cellulare. Per questo motivo mentre tutti i concorrenti trascorrevano dei momenti di relax insieme, l'attore era sempre chiuso in camera. A detta di Floriana, i privilegi di Vaporidis non sarebbero finiti visto che tutti sono stati legati da un elastico mentre lui ed Estefania Bernal erano liberi. La 44enne ha anche accusato che Nicolas abbia avuto a disposizione un rasoio per tagliare i capelli mentre i naufraghi erano già sbarcati sul Playa Accoppiada. Infine, la diretta interessata ha accusato Nicolas di avere parlato male di lei con il nuovo concorrente Blind.

La replica dell'attore

Durante la diretta, il 40enne ha ribadito il suo pensiero: "La verità è che ti senti vittima del mondo". Vaporidis ha spiegato di essere sempre stato una persona corretta: l'attore ha consegnato entrambi i telefoni cellulari alla redazione. Il naufrago ha precisato di essere rimasto in camera perché preferiva leggere un libro e perché stava provando una sorta di radio da fare in Honduras con tutti i compagni d'avventura.

Nel momento in cui Floriana ha continuato a parlare sopra, Nicolas ha sbottato: "Sei arrogante. Se è quello che volete, faccio un passo indietro". Il diretto interessato ha proposto una scommessa a Secondi, nel caso la produzione avesse trovato un cellulare in suo possesso: "Sono disposto a pagare una penale". Nel momento in cui non fossero arrivate prove, però, ad andarsene doveva essere la 44enne romana.

Il chiarimento di Blasi

Ilary Blasi ha precisato che nessuno dei concorrenti riceve favoritismi da parte della produzione. Inoltre, la conduttrice ha spiegato che l'utilizzo del rasoio è stato consentito per esigenze mediche. Come riferito da Blasi, la coppia Vaporidis-Bernal non è stata legata dall'elastico perché immune dopo avere vinto una prova nella prima puntata.

A spezzare una lancia a favore dell'attore ci ha pensato Vladimir Luxuria. Secondo l'opinionista, Floriana Secondi ha avuto una caduta di stile.