Amedeo Venza ha svelato una notizia che se fosse confermata verrebbe accolta più che bene da una fetta di fan del Grande Fratello Vip. Maria De Filippi sarebbe pronta all'ennesimo "colpo": secondo il blogger, la conduttrice di Uomini e donne potrebbe chiamare Jessica Selassié a occupare il trono più famoso della tv italiana. La vincitrice del Grande Fratello Vip 6 potrebbe quindi trovare il suo amore davanti alle telecamere, ma non quelle del reality.

Jessica dal GF Vip a Uomini e Donne?

Dal GF Vip a Uomini e Donne il passo potrebbe essere breve per Jessica.

Dopo aver sbaragliato l'agguerrita concorrenza del padre di tutti i reality, la principessa potrebbe diventare tronista. A dare l'indiscrezione è stato Venza, il quale sul suo profilo Instagram ha annunciato che nei corridoi del dating show risuonerebbe sempre più spesso il nome della maggiore delle Selassié, come nuova candidata al trono. Il blogger ha aggiunto che non sa se la diretta interessata sia al corrente della situazione, ma lui approverebbe la scelta della redazione, e a giudicare dalla percentuale di voti con cui ha trionfato al GF Vip, una larga fetta di pubblico accoglierebbe di buon grado la cosa.

Jessica, dal canto suo, non ha mai fatto mistero del suo grande desiderio di poter trovare un uomo che possa stare al suo fianco.

Dopo essersi invaghita all'interno della casa del Gf Vip di Alessandro Basciano, che poi ha iniziato una relazione con Sophie Codegoni, ha preso una bella sbandata per Barù. A Verissimo lei stessa ha ammesso di essersi presa una cotta e già dentro la casa, dove la relazione non è mai decollata, aveva espresso il desiderio di poter approfondire la conoscenza con Barù.

Nessun futuro per i Jerù al momento

Dal canto suo Barù ha sempre affermato, e continua a farlo anche adesso che i riflettori sul reality si sono spenti, che non desidera avere una relazione romantica, ribadendo che con Jessica potrebbe nascere solo una bella amicizia. Visto che Barù non sembra deciso a fare dei passi in avanti, quale migliore occasione per Jessica di trovare il vero amore a Uomini e Donne?

D'altra parte non sarebbe la prima volta che Maria De Filippi "pesca" dal mondo dei reality. Basti ricordare che l'ex gieffino Andrea Cerioli, che per ben due volte si è seduto sul trono e adesso è felicemente fidanzato con Arianna Cirrincione.

,conosciuta proprio al dating show. Insomma, la storia potrebbe ripetersi per Jessica: se per i Jerù, come sono stati definiti Jessica e Barù dai fan, non c'è storia, per la principessa potrebbe esserci un'altra favola d'amore in tv.