Il Grande Fratello Vip 6 è terminato da circa due settimane, ma continua a far discutere. La vincitrice del Reality Show, Jessica Selassié, ha rilasciato un'intervista a Casa Chi in cui ha raccontato di sentirsi con quasi tutti gli ex vipponi, tranne che con Katia Ricciarelli. In particolare, la vincitrice del GFVip ha dichiarato di non aver alcun interesse nel rivedere la cantante lirica. Su Barù, invece, la ragazza ha voluto smentire le fake news che sono circolate nelle ultime settimane: la sorella Selassié non avrebbe invitato l'uomo a cena.

Barù, inoltre, non sarebbe fidanzato e la complicità tra i due sembrerebbe continuare. La principessa ha parlato di un nuovo progetto con l'attore Alex Belli, di cui presto sapremo di più.

La vincitrice del GFVip 6 e il suo rapporto con gli ex compagni

Jessica Selassié, nell'intervista del 30 marzo, ha voluto fare un bilancio sul suo percorso all'interno della casa del Grande Fratello. "Arrivare fino alla finale mi è proprio servito a maturare dentro e a cambiare cose del mio carattere. La mia vincita è proprio simbolica, sono contenta e fiera". Per quanto riguarda gli altri partecipanti al reality, la principessa ha raccontato di sentirsi con quasi tutti gli ex vipponi: "Ho una chat di gruppo con tutti, anche i primi esclusi".

L'unica con cui non è riuscita a instaurare un rapporto sarebbe Katia Ricciarelli. La ragazza ha ammesso di non essere interessata a rivederla.

Jessica Selassié smentisce le fake news su di lei e Barù

Impossibile non nominare Barù. Nell'intervista, infatti, Selassié ha deciso di smentire i Gossip che circolavano nelle ultime settimane, probabilmente dovuti dal fatto che sono molti i fan che la vorrebbero insieme all'ex concorrente: "Voglio smentire questa fake news io non ho fatto nessun invito a cena a Barù...

appena sarà possibile comunque ci vedremo". La giornalista che intervistava la ragazza ha fatto notare che recentemente l'uomo avrebbe dichiarato che tra i 'Jerù' sarebbe tutto finito, ma anche questa notizia è stata smentita dalla ragazza.

Quest'ultima, inoltre, ha voluto sottolineare che le foto che sono state pubblicate in cui si vedeva l'uomo con una misteriosa donna, non ritraevano la nuova fiamma del nipote di Costantino Della Gherardesca.

I fan, quindi, possono stare sereni, perché, come ha ribadito la principessa, tra i due le cose vanno bene e continua a esserci la stessa intesa che c'era durante il Grande Fratello Vip.

Nuovo progetto per Jessica: presto ci sarà uno shooting nella factory di Alex Belli

Tra le tante notizie false, una si è rivelata essere vera: Selassié ha confermato che è coinvolta in un progetto insieme ad Alex Belli. "Presto vedremo le foto e non vediamo l'ora di divertirci... quando sarò lì vi assicuro che farò solo stories per farvi vedere tutta la follia che c'è lì dentro".