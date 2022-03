Il 22 marzo è andato in onda su Italia 1, un nuovo appuntamento de La Pupa e il Secchione Show, condotto da Barbara D’Urso. Il programma prevede tre opinionisti, Federico Fashion Style, Antonella Elia e Soleil Sorge; proprio quest’ultima ha trovato all’interno del programma, una pupa non del tutto sconosciua, il suo nome è Mila Suarez. Mila è infatti, l’ex compagna di Alex Belli, con il quale Soleil, nei mesi del Grande Fratello Vip, ha fatto molto discutere per la loro amicizia molto particolare. Nella precedente puntata, tra l’opinionista e la pupa, gli animi si erano già scaldati e nella seconda non sono certamente mancate le discussioni.

Il botta e risposta tra Soleil e Mila

Il nuovo battibecco tra Mila e Soleil, avvenuto in diretta alla Pupa e il Secchione Show, ha avuto inizio dal comportamento di Mila sempre più vicina al promesso sposo di Guenda Goria, Mirko Gancitano. Soleil, non ha visto di buon occhio questo atteggiamento e, immediatamente, ha espresso la sua opinione dicendo: “Anche se non ha fatto chissà che cosa, trovo sbagliato il modo di lanciarsi così velocemente”. Sentendo queste parole, Mila non si è risparmiata dal rispondere in maniera molto dura alla Sorge: “Ho fatto come hai fatto anche te. Hai fatto anche tu la stessa identica cosa. Senti da che pulpito. Mi hai dato uno zero come giudizio, quando anche tu per me vali meno di uno zero”.

L’ex volto di Uomini e Donne a questo punto ha risposto dicendo a Suarez di non metterla a paragone, in quanto a giudicare in questo momento è lei. Lo scontro è andato avanti, fin quando Mila, insoddisfatta dal voto ricevuto da Soleil, ha continuato a punzecchiare l’opinionista anche rivolgendosi a Guenda Goria: “Guenda, puoi tranquillizzarti, fa tutto parte del gioco.

Io non tocco gli uomini fidanzati o sposati”. Queste parole sono state una chiara frecciatina a Soleil e al suo comportamento avuto in casa con Alex Belli, tuttavia, Sorge non ha replicato.

Guenda Goria dice la sua a Mila

Nel frattempo, Guenda ha deciso di dire la sua in diretta ammettendo che sente molto la mancanza di Mirko, che lo ama molto e di seguire assiduamente il programma.

Tuttavia, Goria, trova Mila come una grande provocatrice, cosa nota a molte persone. Ad ogni modo, Guenda dice di conoscere bene il suo futuro sposo e di essere sicura del rispetto che lui nutre nei suoi riguardi e si augura che questa esperienza possa farlo divertire. Lo sfogo della figlia di Amedeo è andato avanti, dicendo: “Ovviamente vi tengo d’occhio, però ci tengo a dire una cosa. Mirko è una persona molto dolce e tanto secchione, però è un ragazzo sapiosessuale, cioè che per conquistarlo serve tanta intelligenza. Quindi se lo vuoi veramente provocare, ti serve tanta cultura”.