Si avvicina sempre più l’epilogo finale della soap opera di origini turche intitolata Love is in the air (Sen Çal Kapımı in lingua originale), trasmessa dalla scorsa estate anche in Italia su Canale 5.

Nella puntata in programma il 30 marzo 2022 sulla rete ammiraglia Mediaset, sembrerà essere vicina la svolta per una delle coppie dello sceneggiato, ossia quella formata da Burak Balci (Sinan Helvacı) e Melek Yücel (Elcin Afacan): dalle anticipazioni si evince che l'uomo si deciderà a farle una proposta di matrimonio alla propria amata.

Anticipazioni Love is in the air sulla puntata del 30 marzo: Piril non rinuncia a un nuovo progetto

Gli spoiler del 230° episodio, che andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di mercoledì 30 marzo, l’annuncio di Aydan (Neslihan Yeldan) e Kemal (Sinan Albayrak) di voler convolare a nozze sarà seguito da quello di Serkan (Kerem Bürsin), che avrà una novità da condividere con i soci in ufficio.

In particolare il giovane imprenditore sarà alle prese con un nuovo progetto e non passerà di certo inosservata la determinazione di Piril (Başak Gümülcinelioğlu), la quale non vorrà rinunciare per nessuna ragione. Quest’ultima non mollerà la presa e non cambierà idea neanche quando suo marito Engin (Anıl İlter) farà tutto il possibile per dissuaderla.

Intanto Aydan e Kemal, dopo essersi visti precedentemente costretti a rinunciare alla luna di miele in Spagna, finalmente troveranno il modo per stare un po’ da soli: infatti i due promessi sposi potranno vivere un momento di intimità senza avere tra i piedi l’ingombrante presenza di Yadigar (Parla Şenol).

Melek ha poca pazienza con Burak, Eda e Serkan sono alle prese con il trasloco

Nel contempo non mancheranno i dissapori tra Melek (Elçin Afacan) e Burak (Sinan Helvacı): nello specifico la migliore amica di Eda dimostrerà di avere poca pazienza. Burak invece si confiderà con Kemal, dicendogli che (nonostante gli alti e bassi con Melek) è intenzionato a chiederle la mano, nella speranza che questa possa essere la soluzione giusta per lasciarsi alle spalle qualsiasi incomprensione.

Successivamente arriverà il momento per Eda e il marito Serkan di iniziare il trasloco, al fine di potersi trasferire al più presto possibile nel nuovo appartamento acquistato dal giovane imprenditore: a dare una mano in queste operazioni ai genitori di Kiraz ci penseranno le persone a loro più care.