Nelle puntate finali della seconda stagione di Love is in the air non mancheranno i colpi di scena. Eda darà alla luce il piccolo Alp ma non lo farà in ospedale, bensì in montagna con l'aiuto di Serkan. Nonostante l'imprevisto, tutto andrà per il meglio sia per la mamma che per il neonato.

Eda e Serkan vanno alla casa in montagna ma a lei si rompono le acque

Ci si avvicina al finale di stagione di Love is in the air dove i telespettatori assisteranno alla nascita del piccolo Alp, il secondogenito di Eda e Serkan. La nascita avverrà in circistanze inaspettate, visto che la giovane Yildiz si ritroverà a partorire in montagna.

Proprio così, nonostante tutte le premure dei neo genitori, il parto non avverrà in ospedale. Ma come si arriverà a questo? Scorrendo le anticipazioni, si vedrà come Serkan sarà particolarmente apprensivo quando scoprirà la gravidanza di Eda. L'uomo vorrà che la moglie partorisca in ospedale, mentre Eda vorrà invece partorire in acqua, con tutta l'assistenza del caso. Questa divergenza, creerà delle discussioni tra loro. Intanto si avvicinerà sempre più il momento del parto e, nonostante le preoccupazioni di Serkan, Eda riuscirà a convincerlo ad andare nella loro casa di montagna. Mentre Eda e Serkan si staranno dirigendo alla casa, l'auto avrà in guasto. Proprio in questo frangente, a Eda si romperanno le acque.

Serkan aiuta Eda a mettere al mondo il piccolo Alp

Ovviamente Serkan entrerà nel panico, visto che non ci sarà tempo per raggiungere l'ospedale. Eda sarà entrata in travaglio e a Serkan non resterà altro che aiutare la moglie a partorire. I due, nonostante tutte le difficoltà del caso, riusciranno a far venire al mondo il piccolo Alp.

Il bimbo sarà sano e salvo e i telespettatori lo vedranno tra le braccia dei genitori. Il nome del secondogenito di Eda e Serkan non sarà stato scelto a caso. Alp infatti è il nome del fratello maggiore di Serkan prematuramente scomparso. Sarà Eda a scegliere questo nome ed ovviamente, farà felice anche la suocera Aydan. Nel frattempo, i familiari e gli amici di Eda e Serkan, venuti a sapere che Eda stava per partorire, si recheranno in ospedale, ignari che la donna abbia già messo al mondo il secondogenito in montagna.

Proprio mentre starà per raggiungere l'ospedale, Ayfer verrà investita da un misterioso uomo che scoprirà solo in seguito, essere proprio il ginecologo di Eda. Fortunatamente non ci saranno conseguenze per Ayfer. Tutto finirà comunque nel migliore dei modi, grazie a Serkan che avrà aiutato la moglie a far venire al mondo il loro secondogenito in una situazione davvero insolita.