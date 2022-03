Proseguono gli appuntamenti con la soap turca Love is in the Air, in onda ogni pomeriggio su Canale 5 a partire dalle ore 16:50 e su Mediaset Infinity in diretta streaming e on demand. Nel prossimo episodio, il terzo della settimana, in onda domani 9 marzo, continuano gli avvincenti colpi di scena dei vari personaggi della Serie TV. In particolare, potrebbero esserci dei risvolti importanti nella vita di alcuni di loro.

Prime anticipazioni sulla puntata del 9 marzo

Nel corso della prossima puntata di Love is in the air, Eda Yidiz si addormenta e non riesce a raggiungere in tempo la lezione di Serkan Bolat.

Pertanto lui comincia ad avere seri dubbi. Pensa che lei possa trovarlo noioso da quando è diventato docente universitario. Si sente insicuro sul fatto che lei possa preferire un'altra tipologia di uomo. Magari a lei piaceva di più la sua vita precedente, da architetto affermato di uno studio importante quale l'Art life.

D'altronde, però, proprio lo studio di architettura in questione sembra avere dei problemi non indifferenti. Nonostante ottenga diversi progetti importanti, i quali possono fruttare molti soldi all'azienda, purtroppo ci sono altre problematiche che remano contro. In particolare, Piril Baytekin ed Engin Ezgin non sembrano in grado di riuscire a dirigere adeguatamente l'Art life.

L'unico perfettamente in grado di gestire tutto era Serkan e la sua assenza comincia a farsi sentire pesantemente.

La nuova proposta di lavoro fatta a Serkan

Durante il prossimo episodio della soap turca Love is in the air, proseguono le avventure dei vari personaggi. La loro vita è sempre piena di colpi di scena in grado di tenere i telespettatori con il fiato sospeso.

In particolare, un dubbio importante affligge Serkan Bolat. I suoi amici gli fanno una proposta lavorativa molto importante e lui non sa se accettare e compiacere finalmente Eda Yidiz, oppure rifiutare. Cosa sceglierà di fare? Inoltre, da diverso tempo, ormai, sente di non piacere più a sua moglie e si sente molto insicuro.

Kemal chiede ad Aydan di sposarlo

Nel corso del prossimo appuntamento con love is in the air, in onda domani su canale 5 a partire dalle 16:50, Kemal Özcan decide di organizzare una proposta di matrimonio, a sorpresa, molto romantica per Aydan Bolat. Con una scusa, chiede alla mamma di Serkan di andare a cercare Seyfi Cicek, con la speranza di farlo ritornare a casa. In realtà, lei è ignara di tutto ed è molto preoccupata per il ragazzo. D'altronde, dopo averlo cercato ovunque, lo ritrova insieme all'uomo che la ama, il quale le chiede di diventare sua moglie. Grazie a questo gesto così romantico, questa potrebbe essere la volta buona che decide di accantonare la terribile paura di restare per sempre sola. Un timore che l'accompagna da quando è morto il suo ex marito, Alptekin.