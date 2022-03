Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Love is in the air, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5 da lunedì 28 marzo a venerdì 1° aprile, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Eda e Serkan annunceranno che il loro figlio si chiamerà Alp come il fratello defunto dell'architetto. Allo stesso tempo, Aydan comunicherà a tutti che lei e Kemal si sposeranno durante il viaggio in Spagna, ma poi la donna quando verrà a sapere della presenza della suocera annullerà tutto.

Eda e Serkan decideranno di chiamare il loro figlio Alp

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, Eda avrà un malore durante la festa. Poi però dopo alcuni attimi di panico, la giovane protagonista riceverà soccorso e alla fine si sentirà meglio.

Poco dopo, Eda e Serkan comunicheranno ai loro amici e parenti che hanno scelto il nome del figlio: il piccolo si chiamerà Alp, come il fratello defunto di Bolat. Di fronte a questa notizia Aydan e gli altri presenti si commuoveranno per la bella decisione presa dalla coppia.

Intanto, dopo il bel momento di commozione, anche Aydan farà un annuncio e dirà a tutti che lei e Kemal si sposeranno durante un viaggio in Spagna. Poi però la donna cancellerà tutto nel momento in cui verrà a sapere che anche la suocera andrà con loro.

Nel mentre, Serkan continuerà a controllare tutti i movimenti di Eda. In particolare, l'uomo vorrà decidere cosa deve mangiare sua moglie e dove potrà lavorare. E per fare ciò, Serkan si farà aiutare da tutti, compresa Kiraz. Nonostante ciò, Eda riuscirà a fare tutto quello che vuole, anche se dovrà arrabbiarsi un po’ per ottenere ciò che vuole.

Eda partorirà sotto un albero e Serkan sarà presente

Successivamente, Serkan condividerà con i soci che è arrivato un nuovo progetto. Piril sarà entusiasta di fronte alla notizia dell'architetto e non vorrà rinunciare a questa occasione, anche se Engin proverà a dissuaderla. Nel frattempo, Aydan e Kemal si godranno alcuni attimi di pace.

Dopo quattro mesi, Eda e Serkan si occuperanno del trasloco grazia anche all'aiuto degli altri. Intanto, mancherà poco al parto e per questo motivo Eda e Serkan si dedicheranno agli esercizi di respirazione o per meglio dire sarà la ragazza che li farà, in quanto Bolat non vorrà essere presente. Infatti, ancora una volta la coppia finirà per discutere.

Poco dopo, Bolat e sua moglie si staranno dirigendo nella loro casa di montagna, quando ad un certo punto a Eda si romperanno le acque proprio mentre la macchina subirà un guasto. Dopo alcuni momenti di panico però, la macchina ripartirà, ma Eda avrà delle doglie e alla fine partorirà sotto un albero e sarà assistita da Serkan.