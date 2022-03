La soap opera di origini turche Love is in the air che conquista sempre più e si sta avviando verso la sua conclusione di stagione, sta continuando a far vivere tante emozioni ai telespettatori italiani. Gli spoiler della puntata in onda il 9 marzo 2022, raccontano che Serkan Bolat (Kerem Bürsin) sarà di pessimo umore poiché crederà che sua moglie Eda Yildiz (Hande Erçel) lo stia stimando meno a causa dei nuovi panni che veste, cioè quelli del professore universitario, e abbia smesso quindi di aspettarsi da lui la stessa determinazione di prima in tutto ciò che fa.

Anticipazioni Love is in the air, episodio del 9 marzo: Serkan teme di non piacere più alla moglie Eda

Nel corso del duecentoquindicesimo episodio dello sceneggiato di genere romantico e commedia intitolato in originale Sen Çal Kapimi e conosciuto dai fan anche come “You Knock On My Door” o “Bussa alla mia porta”, occuperà la rete ammiraglia Mediaset mercoledì 9 marzo a partire dalle ore 16:55 sino alle 17:35 circa, Serkan inizierà ad avere una convinzione mentre continuerà a esercitare la sua professore di insegnante di architettura all’università. In particolare, il ricco imprenditore non nasconderà il suo evidente turbamento, nonostante Eda gli abbia dato dei consigli preziosi su come parlare con i suoi studenti.

Serkan arriverà a pensare di non piacere più a sua moglie, proprio a causa dell'impiego di professore universitario che ha deciso di accettare rispetto a quando lavorava come architetto.

Bolat sarà anche preoccupato a seguito della proposta di aiuto da parte dei suoi cari amici Engin (Anıl İlter) e Piril (Başak Gümülcinelioğlu) bisognosi di lui per le difficoltà riscontrate nella gestione dei progetti dell’azienda Art Life.

Kemal vuole fare una proposta di matrimonio ad Aydan con la complicità dell'assistente Seyfi

Nel contempo le pressioni di Kemal (Sinan Albayrak) a Aydan (Neslihan Yeldan) avranno l’effetto sperato dall’uomo: nello specifico la mamma di Serkan, dopo essere stata convinta dal suo amato, si recherà dal suo assistente Seyfi (Alican Aytekin) con l’obiettivo di farlo tornare presso la sua abitazione e quindi al suo servizio.

A sorpresa, ad attendere la signora Bolat ci sarà anche il suo compagno: in realtà si tratterà di una sorpresa organizzata da Kemal con la collaborazione di Seyfi, per fare una proposta di matrimonio alla sua dolce metà con una bellissima dichiarazione d’amore. Per sapere se Aydan accetterà di diventare la moglie del padre biologico di suo figlio, dopo aver manifestato l’intenzione di iniziare a essere indipendente, non resta che attendere i prossimi episodi.