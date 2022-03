La serie televisiva di origini turche dal titolo Love is in the air (Sen Çal Kapimi) appassiona sempre più un vasto pubblico italiano, nonostante sia arrivata ormai agli sgoccioli. Manca poco, infatti, per assistere al tanto atteso lieto fine dei due protagonisti assoluti Serkan Bolat e Eda Yildiz (interpretati dagli attori Kerem Bürsin e Hande Erçel).

Nel corso della puntata che occuperà la rete ammiraglia Mediaset il 10 marzo 2022, si realizzerà il desiderio che la piccola Kiraz (Maya Başol) aveva espresso ai suoi genitori, cioè quello di avere una sorellina o un fratellino con cui giocare e crescere insieme.

Dalle anticipazioni si evince che Eda, dopo aver avuto degli insoliti malesseri, si sottoporrà a un controllo medico e l’esito la farà rimanere senza parole, visto che apprenderà di aspettare un bambino. La fanciulla, non appena avrà tra le mani gli esami, si affretterà subito a far sapere la bellissima notizia a Serkan.

Anticipazioni Love is in the air, puntata del 10 marzo: Eda prenota una visita medica all’insaputa di Serkan

Gli spoiler della soap opera su ciò che accadrà giovedì 10 marzo, annunciano che Eda non manterrà la promessa fatta a Serkan di presentarsi a una sua lezione universitaria. La ragazza inizierà a essere insospettita a causa di diversi sintomi che avvertirà: nello specifico farà i conti con degli improvvisi attacchi di fame e sonnolenza, che la faranno allarmare non poco.

L’architetta paesaggista, all’insaputa del marito, non perderà tempo per prenotare una visita dal medico in cerca di spiegazioni: i timori di Eda si concretizzeranno, nel momento in cui il ginecologo le dirà che c’è qualcosa fuori dalla norma.

Eda apprende di essere in dolce attesa, Serkan scopre che diventerà padre per la seconda volta

In particolare Eda rimarrà di stucco quando saprà la vera ragione per cui è sempre molto stanca, poiché apprenderà di essere in stato interessante. Nel contempo Serkan non sarà a conoscenza della clamorosa novità: il destino ha deciso di donargli un secondo figlio.

A causa dell'atteggiamento "strano" della sua amata, Bolat continuerà a pensare che lei sia sempre più annoiata della loro nuova vita insieme.

L’insegnante di architettura, tuttavia, potrà fare un sospiro di sollievo e avrà finalmente delle risposte a ogni suo dubbio, poiché Eda al settimo cielo gli comunicherà che diventeranno genitori per la seconda volta.