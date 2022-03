Lulù Selassié, sabato 19 marzo, è stata ospite nel salotto televisivo di Verissimo. Durante l'intervista nella trasmissione di Canale 5, la ragazza ha ripercorso i sei mesi vissuti all'interno del GFVip 6; nell'occasione ha dedicato un ampio capitolo al suo fidanzato Manuel Bortuzzo, conosciuto proprio dentro la casa di Cinecittà.

La vita di Lulù dopo il GFVip 6

Nel corso dell'intervista rilasciata a Silvia Toffanin, Lulù Selassié ha spiegato come è stato tornare alla vita di tutti i giorni dopo aver trascorso gli ultimi sei mesi nella casa di Cinecittà.

L'ex concorrente ha ammesso che non è stato così semplice: "Dopo un po' il cervello si stanca".

La 23enne ha spiegato che all'interno del GFVip si creano dinamiche, discussioni e si passa molto tempo con gente praticamente sconosciuta. Per questo motivo - adesso che è terminato il programma - Lucrezia si sta rilassando con il suo fidanzato Manuel.

Il sogno della Principessa

Durante l'intervista, proprio mentre Lucrezia stava parlando di Manuel Bortuzzo, quest'ultimo è arrivato in studio con un mazzo di rose. Lulù ha confidato alla conduttrice di Verissimo che sogna di mettere su famiglia con Manuel: "Vorrei diventare mamma a 25 anni, adesso ne ho 23".

Poi ha aggiunto che non avrebbe mai pensato di trovare l'amore in un Reality Show: "Quando meno te l'aspetti nella vita ti capitano le cose più belle".

Secondo quanto raccontato, prima di entrare in gioco Lulù non era rimasta colpita da Manuel, ma giorno dopo giorno ha compreso che Bortuzzo aveva qualcosa di speciale: "Ci siamo subito legati, come se una calamita ci avesse tirato".

L'infanzia 'poco felice'

Lulù Selassié ha anche parlato della propria infanzia difficile: quando andava alle elementari è stata vittima di razzismo da parte di un bambino che l'ha apostrofata con la 'n-word': "Iniziai davvero a vedermi diversa".

Successivamente, all'età di 15 anni, giovane etiope è stata vittima di revenge porn a causa di un ragazzo: "Purtroppo dovevo fare cose che non volevo".

Manuel Bortuzzo 'pazzo' di Lulù

Prima che la coppia lasciasse lo studio, Silvia Toffanin ha chiesto a Manuel Bortuzzo perché in principio rifiutava le avances di Lulù. A questo punto lui ha spiegato che non voleva legami sentimentali per via della sua disabilità: "Pensavo che non ero in grado, perché ho già i miei problemi". In un secondo momento, però, Manuel ha capito che una "cura" ai suoi problemi era proprio la vicinanza di Lulù.