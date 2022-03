Lulù Selassié è stata ospite della rubrica Casa Chi. Intervistata da Rosalinda Cannavò, la principessa etiope ha rivelato quali "vipponi" frequenterà dopo il GFVip 6 e quali non vorrà più vedere. Inoltre, l'ex gieffina si è sottoposta anche al gioco che fece Tommaso Zorzi (falsa-falsissima-stra falsa).

Le parole della principessa

Dopo sei mesi di "reclusione" nella casa più spiata d'Italia, Lulù Selassié si sta godendo il suo momento di popolarità. La giovane è riuscita a entrare nel cuore dei telespettatori insieme alle sorelle Jessica (vincitrice del reality show) e Clarissa.

Intervenuta a Casa Chi, la diretta interessata ha confidato di non volere avere più a che fare con alcuni ex coinquilini: "Chi non rivedremo più tra i gieffini? Ovviamente, Davide Silvestri e Katia Ricciarelli". Poi, la principessa etiope ha aggiunto ulteriori dettagli sulla cantante lirica: "Ha detto cose brutte e razziste". La 23enne ha precisato che lei e le sue sorelle hanno sempre portato rispetto alla soprano, ma gli attacchi ricevuti non possono essere perdonati. Tuttavia, Lulù ha ammesso che per un certo periodo aveva cercato di passare sopra alla questione, poiché era affezionata a Katia.

Successivamente Rosalinda Cannavò ha chiesto alla sua ospite di sottoporsi al gioco che fece Tommaso Zorzi, falsa-falsissima-stra falsa.

Lulù non ha avuto dubbi a stilare la sua personale classifica: "Falsa è Katia, falsissimo Davide e stra-falsa Maria Monsè". In merito a quest'ultima, la 23enne ha sostenuto che sicuramente l'ex coinquilina appena verrà a conoscenza delle sue dichiarazioni farà una diretta social in cui si scaglierà contro di lei e le sue sorelle solo ed esclusivamente per ottenere visibilità.

Perché Signorini ha scelto le sorelle Selassié: la risposta dell'ex gieffina

Archiviato il capitolo legato agli ex coinquilini, Cannavò ha chiesto a Lulù Selassié perché Alfonso Signorini ha scelto lei e le sue sorelle per partecipare al GFVip 6. La diretta interessata ha confidato che il conduttore potrebbe essere rimasto colpito dal modo di fare delle "Princess".

La 23enne si è descritta con Jessica e Clarissa come una "pazza" ma "allegra". Probabilmente Signorini potrebbe avere apprezzato il loro lato auto-ironico: "Ci piace scherzare e fare battute".

La differenza tra lei, Manuel e i 'Jerù'

Al GFVip 6, Lulù Selassié ha trovato l'amore della sua vita, Manuel Bortuzzo. La sorella Jessica invece, si era infatuata di Barù. La 23enne ha precisato che il suo rapporto con Manuel non può essere paragonato a quello dei "Jerù". A differenza della sorella maggiore, Lulù ha ribadito che tra lei e il nuotatore è subito scoccata la scintilla: "Proprio un'altra storia".

A proposito del suo fidanzato, la principessa ha dichiarato di sognare in grande con Manuel Bortuzzo: "In futuro avremo una bella famiglia".