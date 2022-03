Lunedì 14 marzo, su Canale 5, Federica Panicucci a Mattino 5 si è occupata del GFVip. Tra i vari argomenti affrontati, la padrona di casa ha parlato della situazione tra Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan. A quel punto è intervenuto il paparazzo Andrea Franco Alajmo che ha parlato di "immagini compromettenti" sull'ex gieffino.

L'accaduto

Durante la seconda parte di Mattino 5, Federica Panicucci ha mandato in onda una clip riguardante Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli: i due al GFVip si erano promessi amore eterno, ma una volta usciti hanno preso due strade separate.

Panicucci si è chiesto se D'Anelli fosse realmente innamorato di Miriana. A quel punto è intervenuto in collegamento Andrea Franco Alajmo. Il diretto interessato di professione è un fotografo. Dunque, ha riportato una segnalazione sull'ex gieffino: "Sabato Biagio è stato sorpreso in discoteca con un'altra donna". Come spiegato dal paparazzo, durante una serata in discoteca, alcun informatori gli hanno inviato un video in cui D'Anelli compare in atteggiamenti complici con una ragazza mentre si trova in consolle.

Ma non è tutto, anche Panicucci ha ammesso di avere ricevuto delle foto in cui Biagio sembrerebbe baciare una ragazza sul collo. Tutti i presenti in studio hanno precisato che attualmente l'ex gieffino è single.

Dunque, è libero di fare ciò che vuole.

Il commento di Tittocchia-Monsé-Groppelli

Secondo Emanuela Tittocchio, Biagio D'Anelli non è mai stato interessato a Miriana Trevisan. L'opinionista dal momento che ha avuto una relazione in passato con D'Anelli ha precisato che lui si è sempre comportato in quel modo con le donne.

Per Patrizia Groppelli, la popolarità di D'Anelli durerà molto poco.

Secondo Raffaello Tonon, Biagio di professione è un deejay. Dunque, l'ex gieffino starebbe solamente cavalcando l'onda del successo.

Maria Monsé invece, ha confidato che Biagio D'Anelli è un ragazzo molto giocarellone. A tal proposito la diretta interessata ha rivelato che vennero fuori dei Gossip anche su di lei e D'Anelli, ma erano totalmente infondati.

Miriana 'scarica' D'Anelli

Intervista a Verissimo, Miriana Trevisan ha raccontato la sua verità sull'addio con Biagio D'Anelli. L'ex concorrente del GFVip ha spiegato di non pentirsi di quello che è accaduto all'interno della casa di Cinecittà. Tuttavia, una volta uscita ha notato una certa freddezza da parte dell'ex coinquilino. Inoltre, la diretta interessata non ha gradito che Biagio prima le abbia detto di stare con la sua famiglia e poi si sarebbe inalberato per non avergli dedicato tempo.

Trevisan ha ribadito di non volere al suo fianco un uomo simile: "Un voltafaccia". Infine, Miriana ha spiegato che non andrà più nei salotti a parlare di D'Anelli perché si è sentita tradita.