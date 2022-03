Mercoledì 2 marzo, su Canale 5, Federica Panicucci ha condotto una nuova puntata di Mattino 5. In occasione del blocco dedicato al GFVip, sono arrivati in studio Biagio D'Anelli e Patrizia Groppelli mentre in collegamento c'erano il paparazzo Andrea Franco Alajmo, Arianna David ed Emanuela Tittocchia. Tra Groppelli e D'Anelli è nato uno scontro piuttosto acceso: l'opinionista ha parlato di una telefonata ricevuta dall'ex gieffino dopo l'uscita dal Reality Show in cui parlava male di Miriana Trevisan.

La versione di Groppelli

Biagio D'Anelli al GFVip ha intrapreso una relazione con Miriana Trevisan.

Nonostante la coppia si dica innamorata e vogliosa di frequentarsi lontano dai riflettori, non tutti sembrano credere alla buona fede dell'ex gieffino.

A Mattino 5, Federica Panicucci ha mostrato una clip in cui Miriana è stata messa al corrente di quanto si dice lontano dal reality show su D'Anelli. A quel punto Patrizia Groppelli ha preso la parola e ha lanciato una forte accusa su Biagio in merito ad una presunta telefonata tra i due: "Quando sei uscito dal GFVip mi hai detto che non sei interessato a Miriana perché è vecchia".

La replica di D'Anelli

In risposta alle insinuazioni di Patrizia Groppelli, Biagio D'Anelli ha fornito la sua versione dei fatti. L'ex gieffino ha negato di avere detto quelle cose su Miriana Trevisan.

Inoltre, il diretto interessato ha smentito di avere definito la sua fidanzata come una donna anziana.

Groppelli, però, ha prontamente interrotto l'ex gieffino. Patrizia si è detta spiazzata e ha fatto presente che non ci stava a passare come un bugiarda. Inoltre, ha sostenuto che lei e Biagio D'Anelli commentano i programmi insieme da circa 10 anni.

Dunque, non aveva alcun motivo di mentire.

Tittocchia-David-Alajmo intervengono

Di fronte al botta e risposta tra Groppelli e D'Anelli, Federica Panicucci è apparsa perplessa. La conduttrice di Mattino 5 ha fatto presente che sono già tre le persone che sostengono che tra Biagio e Miriana non sia vero amore da parte di lui.

A tal proposito è intervenuto il paparazzo Andrea Franco Alajmo: "Biagio tu paghi le cose che hai detto in precedenza su Miriana".

Arianna David invece, ha fatto sapere che prima di entrare nella casa di Cinecittà D'Anelli l'avrebbe chiamata per scoprire alcune cose riguardanti il privato dell'ex ragazza di Non è la Rai. Inoltre, Arianna ha precisato di non essere mai stata amica di Trevisan, ma di averla solamente vista nei camerini Mediaset. Emanuela Tittocchia è tornata a parlare di alcuni messaggi ricevuti da Biagio.

Prima di concludere la puntata, Panicucci ha chiesto a tutti i suoi ospiti di portare chiamate e messaggi per chiarire la situazione.