Domenica 20 marzo va in onda il terzo appuntamento con la serie Noi, tratta dal grandissimo successo americano intitolato This is Us. Le vicende dell'intera famiglia si muovono continuamente tra i ricordi del passato e ciò che accade nel presente. Sin dalla prima puntata si sta rivelando un grande successo, con Aurora Ruffino - nei panni di Rebecca - e Lino Guanciale - nelle vesti di Pietro - tra i protagonisti.

Noi, indiscrezioni sulla terza puntata

Nel corso del prossimo appuntamento, vanno in onda due episodi, il terzo e il quarto della prima stagione.

La prima puntata si intitola "Fratelli" ed inizia con un primo tuffo nel passato. Rebecca e Pietro sono alle prese con i loro tre figli, ormai nel pieno della loro adolescenza. Un periodo molto difficile per dei genitori alle prime armi. Soprattutto perché Daniele e Claudio continuano ad essere in perenne conflitto. Invece, Cate deve fare i conti con i suoi problemi di peso, i quali le portano tantissime insicurezze.

Intanto, Rebecca ha la possibilità di poter tornare a cantare, poiché il suo amico Orso, la invita a fare un provino. Purtroppo, però, ha bisogno del supporto di suo marito perché non è semplice rimettersi in gioco dopo tanti anni ferma. D'altro canto, però, Pietro non risulta essere felice per questa sua decisione e non è per niente di aiuto.

Dopo tante tensioni in famiglia, durante una partita di calcio dei ragazzi, scoppia una lite.

Nel presente, invece, Claudio è ancora alle prese con le prove di teatro, ma non riesce ancora ad entrare nella parte. Nonostante i disguidi iniziali, la sua collega Chiara cerca di aiutarlo a sbloccarsi e a tirare fuori le emozioni.

Dopo aver trascorso tanto tempo a stretto contatto, i due si lasciano trasportare dalla passione. Intanto, Cate e Teo devono pesarsi. Per lui vi è una grande sorpresa perché raggiunge dei risultati inaspettati. Purtroppo non è lo stesso per lei. Pertanto, nasce un altro momento di forte tensione nella coppia. Infine, Claudio e Daniele si scontrano anche nel presente e riescono a portare alla luce delle verità del loro passato.

Noi, anticipazioni sulla quarta puntata

Durante il prossimo appuntamento, viene trasmessa la quarta puntata di Noi, dal titolo "Buon natale". La vicenda si sposta nel 1993, quando la famiglia Peirò si appresta a partire, come ogni anno, per la montagna. Ogni Natale viene festeggiato dai nonni materni, ma questa cosa non entusiasma nessuno. In particolare, Pietro vorrebbe creare delle tradizioni natalizie tutte loro. Quell'anno, un guasto dell'auto li blocca in mezzo al nulla e sono costretti a rifugiarsi in una baita per ripararsi dal gelo invernale. Nonostante siano esausti, quel giorno diventa il più bello di sempre per tutta la famiglia.

Si torna, poi, nel presente. Diversamente da quanto accadeva nel passato, a casa di Daniele il Natale è colmo di tradizioni ed è particolarmente sentito da tutta la sua famiglia.

Inoltre, quest'anno è un po' particolare perché al cenone sono presenti anche Mimmo e Chiara. Ormai tra lei e Claudio sta nascendo una vera e propria relazione importante. Invece, Cate non invita il suo fidanzato perché ha deciso di prendersi una pausa da lui, in seguito alle tante divergenze dei giorni precedenti.

Durante la cena, l'atmosfera si fa molto tesa. In particolare, i nuovi arrivati sembra che non riescano a sentirsi a loro agio. Inoltre, vengono a galla i ricordi del passato, i quali provocano una vera e propria crisi famigliare. Infine, Daniele torna dalla casa di Mimmo, con una lettera in mano. All'interno sono custoditi dei segreti inimmaginabili e molto dolorosi, che scioccano tutti i presenti.