Domenica 13 marzo sarà trasmessa su Rai 1 la seconda puntata della Serie TV italiana "Noi", che la scorsa settimana è stata seguita da quasi 4 milioni di spettatori con uno share di quasi il 19%. In base alle trame dei due episodi in onda il 13 marzo, nel passato Pietro e Rebecca vivranno un periodo di crisi in quanto la donna è concentrata sulla sua passione per il canto, con l'uomo che invece vorrebbe allargare la famiglia. Inoltre nel racconto del presente Cate inizierà a mostrare i primi problemi di peso, mentre Betta non sarà del tutto convinta del rapporto che si sta creando tra Daniele e Mimmo.

Trame 'Noi': Cate mostra i primi problemi di peso

Il 13 marzo andrà in onda, subito dopo l'edizione serale dei "Soliti Ignoti- il ritorno", la seconda puntata della fiction tv "Noi". Protagonisti principali Lino Guanciale ed Aurora Ruffino che interpretano i ruoli dei genitori Pietro e Rebecca. In base alle trame del terzo episodio dal titolo "Il fiume", ci troviamo nel passato e si parlerà del legame tra Claudio e Daniele. I due ragazzi si scontreranno in più di un'occasione. Intanto Cate inizierà a mostrare i primi problemi di peso. Sia Pietro che Rebecca mostreranno più di qualche difficoltà nel tenere unita la famiglia Peirò e la possibilità di un bagno al fiume potrebbe rivelarsi l'occasione ideale per ritrovare un minimo di serenità.

Nel frattempo la trama tornerà al presente con Cate che conoscerà meglio Teo, un uomo in apparenza felice, ma anche in realtà nel profondo nasconde molto dolore. In tutto questo Betta non sarà per nulla d'accordo sul rapporto che si sta instaurando tra Daniele e Mimmo, mentre Claudio non si troverà a suo agio con il mondo del teatro ed in particolare con un'attrice.

Anticipazioni televisive quarto episodio: Betta e Daniele ricevono una notizia inattesa

Secondo le anticipazioni televisive del quarto episodio dal titolo "Campioni del mondo", si tornerà nel passato e ci troveremo nel 1982, la sera della finale dei mondiali dell'Italia. Rebecca si troverà in un locale a cantare. Il rapporto con Pietro non sarà idilliaco, in quanto l'uomo ha chiaramente dimostrato l'intenzione di allargare la famiglia, ma lei al momento ha la voglia di concentrarsi sulla sua passione.

La vittoria dei mondiali e l'esaltazione del momento porterà Pietro a far cambiare idea alla donna.

Nel frattempo le vicende proseguiranno nel presente. Cate per seguire una sua piccola scaramanzia, sceglierà di non vedere insieme a Teo e a nessun'altra persona una gara della nazionale e l'uomo non comprenderà. In tutto questo Claudio sarà completamente impegnato in vista dello spettacolo ed avrà il supporto di Mimmo, Anna e Terri, mentre Betta e Daniele trascorreranno una piacevole serata romantica, ma una notizia inattesa rischierà di rovinare il bel clima creato.

Infine per chi non potrà seguire in diretta la seconda puntata di "Noi", ricordiamo che sarà possibile rivedere la replica collegandosi nella piattaforma online di "Raiplay".