Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Più forti del destino, nelle quarta ed ultima puntata della prima stagione di Più forti del destino che andrà in onda venerdì 18 marzo in prima serata alle 21:25 su Canale 5, ci saranno novità e colpi di scena sorprendenti. In particolare, nell'ultimo appuntamento verranno svelate le sorti delle tre protagoniste. Entrando nello specifico del finale di stagione, Costanza dirà tutta la verità alla stampa per scagionare Libero. Invece, Arianna tornerà a casa e il marito Guglielmo la farà prigioniera.

Poi la donna vedrà sua figlia Camilla e le prometterà che presto fuggiranno insieme.

Intanto, Donna Elvira organizzerà una festa a casa sua e Rosalia in questa occasione farà un annuncio che sconvolgerà tutti. A causa di ciò, la furia di Donna Elvira si scatenerà su Giuseppe, mentre Ferdinando una volta scoperta la verità vorrà attuare la sua vendetta.

Costanza racconterà tutta la verità per scagionare Libero

Nell'ultima puntata in onda venerdì 18 marzo, l'anarchico Libero verrà catturato e sembrerà non esserci verso per dimostrare la sua innocenza riguardo all'incendio. Dunque, l'uomo sembrerà essere destinato alla morte, anche se il commissario Lucchesi farà di tutto per scagionarlo e per cercare di trovare le prove per dimostrare la tesi dell'incidente.

A questo punto l'unica salvezza per Libero sarà rappresentata da Costanza. Quest'ultima, infatti, dovrà decidere se rischiare tutto quello che ha per l'uomo che ama, oppure rinunciare a difenderlo per sposare un uomo che non ama.

Alla fine però Costanza deciderà di contattare la stampa e svelerà tutta la verità. Tutto ciò però farà infuriare non poco Guglielmo.

Arianna verrà fatta prigioniera da suo marito Guglielmo

Poco dopo, Costanza riceverà un aiuto del tutto inaspettato. In questo modo la ragazza potrà finalmente lasciarsi tutti i suoi problemi alle spalle.

Invece, per Arianna le cose non andranno molto bene, in quanto sarà ormai tornata a casa e il marito la terrà prigioniera.

Poi però, la donna quando avrà l'occasione di rivedere sua figlia Camilla, la rassicurerà e le dirà che presto scapperanno insieme.

Intanto, Donna Elvira organizzerà una grandissima festa a casa sua, anche se non sarà a conoscenza di cosa le attende. In particolare, in questa occasione Rosalia farà un annuncio agli ospiti del tutto inaspettato che toccherà le sorti di alcuni dei personaggi della serie televisiva. Inoltre, dopo l'annuncio di Rosalia, la reazione di Donna Elvira si scatenerà ai danni di Giuseppe, il marito della domestica di Costanza.

Infine, Ferdinando una volta scoperta tutta la verità vorrà compiere la sua vendetta e quindi sul finale ci sarà un dramma che sconvolgerà tutti. Non ci resta che attendere il finale di stagione per scoprir le sorti di Arianna, Costanza e Rosalia.