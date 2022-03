Più forti del destino è la nuova fiction targata Mediaset, andata in onda su Canale 5 a partire da mercoledì 9 marzo. La fiction, che risulta essere il riadattamento italiano della serie di Netflix, Le bazar de la charité, proseguirà con altri due appuntamenti, programmati per il 16 ed il 18 marzo. Ambientata nella Palermo di fine '800, Più forti del destino, narra le vicende di tre donne dal temperamento forte e dal destino infausto: Arianna, Costanza e Rosalia. Stando alle anticipazioni della terza puntata, in onda su Canale 5 mercoledì 16 marzo, il duca di Villalba avrà la prova che la moglie è viva.

A questo punto il perfido nobile inizierà a darle la caccia insieme ad i suoi uomini. Arianna, intanto, confiderà al commissario Lucchesi di essere vittima di violenze da parte del marito e, per questo motivo, vuole mettersi in salvo con sua figlia. Costanza continuerà a vivere la sua storia di passione con Libero, che sogna di poter fuggire con lei. La ragazza, invece, vorrebbe fare di tutto per dimostrare l'innocenza di colui che l'ha salvata dalle fiamme. Rosalia ed Elvira, al contempo, tremeranno all'idea che Ferdinando possa scoprire l'inganno ordito dalla suocera.

Più forti del destino, spoiler terza puntata: il duca scopre che Arianna non è morta

Più forti del destino, nuova fiction dai tratti melò di Canale 5, narra, attraverso una trama tentacolare, le vicende di tre donne che combattono per la loro emancipazione.

La fiction, partita con la prima puntata lo scorso 9 marzo, proseguirà con il terzo appuntamento, che si terrà mercoledì 16 marzo. Stando alle anticipazioni, Guglielmo avrà le prove che sua moglie non è morta durante l'incendio. A questo punto, il duca andrà su tutte le furie, tanto da ordinare ai suoi uomini di trovarla e portarla subito da lui.

Arianna, intanto, avrà modo di parlare con Lucchesi, al quale confesserà le violenze che subisce dal consorte. Il commissario comprenderà, a questo punto, le ragioni che hanno spinto la duchessa a far credere al marito di essere morta. Tuttavia, Guglielmo verrà a conoscenza della relazione clandestina fra Arianna ed il giornalista Saverio Mancuso.

A questo punto, il duca mediterà vendetta contro la moglie ed il suo amante.

Più forti del destino, puntata 16/3: Costanza vuole dimostrare l'innocenza di Libero

La terza puntata di Più forti del destino vedrà anche l'evolversi della storia d'amore fra Costanza e Libero. Il giovane anarchico sognerà di scappare con la sua amata per vivere liberamente il loro sentimento. La giovane Di Giusto, invece, vorrebbe prima dimostrare che il ragazzo, non solo è estraneo ai fatti che hanno scatenato l'incendio, ma l'ha anche salvata dalle fiamme. Purtroppo, però, Antonio, il promesso sposo di Costanza, inizierà ad avere dei sospetti sul conto della sua fidanzata. Il matrimonio di facciata fra i due giovani nobili si avvicina e se Costanza dovesse rompere il fidanzamento, suo padre andrebbe in bancarotta.

Anticipazioni Più forti del destino: Rosalia ed Elvira temono Ferdinando

Come detto precedentemente, Più forti del destino è una fiction dalla trama tentacolare, e dunque diverse storylines si sono snodate dal drammatico evento dell'incendio. Tra queste c'è anche quella di Rosalia, fatta "prigioniera" dalla marchesa Elvira. Stando alle anticipazioni della terza puntata, Rosalia potrebbe scoprire che suo marito non è morto, e sarebbe pronta a tutto pur di opporsi a donna Elvira. Tuttavia, il ritorno a Palermo di Ferdinando cambierà le carte in tavola. Le due donne sanno quanto possa essere pericoloso il marito di Margherita, soprattutto se si sente ingannato.