Nel pomeriggio di venerdì 11 marzo, su Canale 5, è stata trasmessa una nuova puntata della trasmissione Pomeriggio 5. Nel salotto del programma tv di Barbara D'Urso è stata ospite Stella Starlight, amica speciale dell'attore Alex Belli, per mesi concorrente dell'attuale edizione del GF Vip.

La donna ha spiegato di non essere mai stata accettata da Mila Suarez - ex compagna di Belli - a causa della gelosia, mentre ha affermato di non aver mai avuto problemi con Delia Duran, l'attuale compagna dell'attore.

Il racconto di Stella a Pomeriggio 5: 'Mila era gelosa, Delia mi ha capito'

Stella Starlight è considerata un'amica-speciale di Alex Belli e fra i due c'è da molto tempo un rapporto di complicità. Nel salotto di Pomeriggio 5, la donna ha spiegato di essere stata accettata da Delia, l'attuale compagna di Alex Belli. In particolare, incalzata dalle domande della conduttrice Barbara D'Urso, Stella Starlight ha spiegato di non avere mai avuto alcun tipo di problema con l'attuale concorrente del GF Vip: "Delia Duran mi ha capita, mi ha accettato e mi ha amato".

In passato, però, non tutte le donne di Belli hanno accettato il legame particolare che lei ha con l'attore. A tal proposito Stella ha rivelato un retroscena su Mila Suarez: "Lei non voleva conoscermi".

Poi ha confidato che la modella marocchina non avrebbe mai voluto condividere l'uomo con un'altra donna: "Lei era gelosa". Secondo quanto affermato da Stella, in particolare, Mila Suarez non avrebbe mai voluto accettare un rapporto basato sull'amore libero.

Già in passato Starlight aveva spiegato che tra lei, Alex e Delia c'è sempre stato un ottimo rapporto, tanto che i tre non hanno mai avuto degli screzi causati dalla gelosia di uno o dell'altra.

Mila Suarez a La Pupa e il Secchione Show

Mila Suarez intanto presto tornerà sul piccolo schermo, in quando dovrebbe far parte del cast "La Pupa e il Secchione Show".

In tal caso Mila, peraltro, potrebbe essere "giudicata" da Soleil Sorge. Infatti, stando alle indiscrezioni lanciate da Gabriele Parpiglia, la 27enne italo-americana (da poco uscita dal GF Vip) avrebbe accettato la proposta di Barbara D'Urso e potrebbe affiancare Antonella Elia e Federico Fashion Style come "giudice" della nuova trasmissione di Mediaset, che inizierà a breve su Italia 1.

All'interno del programma condotto da Barbara D'Urso, ci sarà anche l'attuale compagna di Amedeo Goria, Vera Miales.