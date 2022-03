Martedì 22 marzo, alle ore 21:20 circa, andrà in onda su Rai 1 la seconda puntata di Studio Battaglia, la nuova serie televisiva italiana diretta da Simone Spada e prodotta da Palomar e Tempesta, in collaborazione con Rai Fiction. Si tratta dell’adattamento italiano della serie britannica The Split.

Studio Battaglia, spoiler seconda puntata

La prima stagione è composta da otto episodi che verranno trasmessi in quattro serate consecutive (ogni puntata avrà due episodi) fino al 5 aprile. Studio Battaglia narra la storia di due degli studi legali più prestigiosi di Milano e le vicende della famiglia Battaglia.

Le attrici protagoniste della serie sono Lunetta Savino, Barbora Bobuľová, Miriam Dalmazio e Marina Occhionero.

Nella prossima puntata Viola (Marina Occhionero) deciderà di annullare le nozze e verranno a galla dei segreti riguardanti sia Anna (Barbora Bobuľová) e Massimo Munari (Giorgio Marchesi) che Marina (Lunetta Savino) e Giorgio (Massimo Ghini). Alberto Casorati (Thomas Trabacchi) invece confesserà a sua moglie una verità sconvolgente, mentre Carla (Carla Signoris) si renderà conto di aver vissuto per anni in una bugia.

Studio Battaglia: Carla scopre di aver vissuto per anni nella menzogna

Anna Battaglia (in Casorati) e Massimo Munari inizieranno a lavorare al caso di una donna che vorrebbe avere un figlio, ricorrendo all’inseminazione di alcuni embrioni congelati con l’ex marito.

Lavorando fianco a fianco, però, verranno a galla dei segreti riguardanti il passato dei due avvocati.

Nel frattempo Carla, che sta divorziando da Roberto Parmegiani (Michele Di Mauro), si renderà conto di aver vissuto per molti anni in un clima di bugie perché suo marito ha sempre avuto una vita segreta.

Anna, Nina e Viola invece scopriranno che loro padre, che le aveva abbandonate 25 anni prima, in realtà non avrebbe mai voluto lasciarle.

Alberto confessa ad Anna un terribile segreto

Un sito di incontri extraconiugali è vittima di un attacco hacker, di conseguenza la lista con i nomi degli iscritti viene resa pubblica. Tra questi, vi è anche il nome di un senatore, il quale è sposato. Quando la moglie, onorevole, scopre il tradimento, decide di chiedere il divorzio e sceglie Anna Battaglia come propria legale.

Nel frattempo Viola, la più piccola delle sorelle Battaglia, inizierà a nutrire qualche dubbio riguardo al suo matrimonio e, per colpa della sorella Nina (Miriam Dalmazio), deciderà di annullare la data delle nozze.

Anna e Alberto rischiano invece di dover affrontare una crisi matrimoniale: quest’ultimo infatti è costretto a rivelarle una terribile verità che metterà a dura prova il loro rapporto.

Studio Battaglia: riassunto prima puntata

Anna ha lasciato da qualche giorno lo studio legale gestito da sua madre Marina per andare a lavorare nello studio Zander e Associati. Sotto l’ufficio vede, dopo 25 anni, suo padre Giorgio. In quella stessa mattinata affronta sua sorella Nina in una causa per uno stand-up comedian e incontra un ricco imprenditore, Roberto Parmegiani, che intende divorziare da sua moglie.

Tuttavia, quest’ultimo sceglierà come suo legale Marina Battaglia. Per questo motivo Anna assumerà la difesa della moglie Carla nella causa di divorzio. Mentre Viola è intenta nei preparativi per le nozze e sta provando il suo abito da sposa, Giorgio telefona a Nina e le dice che vorrebbe incontrarla assieme alle sue sorelle. Viola pertanto insiste con Anna e Nina per recarsi all’appuntamento.

Nel frattempo, lavorando all’accordo prematrimoniale tra un famoso calciatore e una showgirl, Anna si avvicinerà sempre di più a Massimo. Tra i due sembra esserci ancora una forte attrazione.

Intanto, chi volesse recuperare i due episodi precedenti andati in onda martedì 15 marzo, potrà farlo utilizzando la piattaforma streaming gratuita di Rai Play.