Con la terza puntata di Studio Battaglia inizia la seconda parte della prima stagione di questa fiction televisiva (adattamento italiano della serie britannica The Split), composta da otto episodi suddivisi in quattro puntate, per la regia di Simone Spada.

Le attrici protagoniste della serie sono Lunetta Savino, Barbora Bobuľová, Miriam Dalmazio e Marina Occhionero. Secondo le Anticipazioni Tv, questa puntata sarà ricca di suspense e di colpi di scena.

In particolare, dopo l’imprevedibile piega con cui si è concluso l’ultimo episodio, Nina (Miriam Dalmazio) cercherà di riappacificarsi con la sorella Viola (Marina Occhionero) e di giustificarsi per quello che ha detto durante la cena di presentazione delle due famiglie.

Alessandro (Giovanni Toscano) invece, dopo aver annullato le nozze, si rifiuterà di fare pace con Viola a causa di tutto quello che è successo.

Continuerà a essere in crisi anche il rapporto tra Anna (Barbora Bobuľová) e Alberto (Thomas Trabacchi); quest’ultima non riesce più a fidarsi del marito che sospetta non le stia dicendo ancora tutta la verità. Massimo Munari (Giorgio Marchesi) proporrà ad Anna di partire insieme per l’Argentario, per raggiungere Carla Parmegiani (Carla Signoris).

Intanto, per chi si fosse perso gli episodi di Studio Battaglia andati precedentemente in onda (martedì 15 marzo e martedì 22 marzo), potrà recuperarli utilizzando la piattaforma di streaming gratuita Rai Play.

Studio Battaglia: cambio programmazione

Le anticipazioni rivelano che, eccezionalmente per la terza puntata, Studio Battaglia cambierà il giorno di messa in onda: la serie televisiva infatti non verrà trasmessa martedì 29 marzo, ma lunedì 28 marzo. L’orario, invece, resterà lo stesso: le 21.20 circa, su Rai 1.

Questo cambio di programmazione è stato necessario per lasciare spazio alla partita di calcio, per le qualificazioni ai Mondiali, della Nazionale Italiana.

La partita andrà in onda, su Rai 1, martedì 29 marzo alle ore 20.30.

Studio Battaglia, spoiler 28 marzo: Anna alle prese con il caso di una madre ‘No-Vax’

Anna Battaglia, dopo aver scoperto della presenza di Alberto Casorati sul sito di Black Dahlia (il portale di incontri extraconiugali di lusso che è stato hackerato nella puntata precedente, trasmessa il 22 marzo), vorrebbe tornare a fidarsi di lui, ma non ci riesce.

A poco a poco, infatti, si rende conto che suo marito non è ancora del tutto onesto con lei perché continua a nasconderle qualcosa.

Al lavoro, si trova a dover affrontare il caso di un uomo in causa con la ex moglie, contraria alla vaccinazione di loro figlio. Contemporaneamente, Anna consiglia una soluzione a una coppia che vorrebbe ottenere le password degli account social del figlio ormai deceduto.

Anticipazioni terza puntata, Studio Battaglia: Anna e Massimo partono insieme per lavoro

Dopo essere stata la causa dell’annullamento del matrimonio della sorella Viola, Nina farà di tutto per farsi perdonare da lei. Infatti, la cena di presentazione della famiglia di Viola e di quella di Alessandro è stata un disastro per via dell’intervento di Nina, palesemente alticcia e infelice per via della sua situazione familiare e di quanto scoperto su suo padre Giorgio (Massimo Ghini).

Nina scopre anche che lo studio legale Battaglia naviga in pessime acque e si trova in difficoltà. Nel frattempo, Viola tenta invece di riappacificarsi con Alessandro che, però, non sembra affatto intenzionato a perdonarla per averci provato con padre Ralf.

Intanto, Massimo Munari chiede ad Anna Casorati di partire insieme per l’Argentario, per motivi di lavoro. Carla Parmegiani infatti, dopo aver rifiutato l’offerta milionaria del marito Roberto e preso la decisione di intentargli causa, si è rifugiata lì.