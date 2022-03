Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Studio Battaglia, nella seconda puntata della prima stagione che andrà in onda il prossimo martedì 22 marzo in prima serata su Rai 1 alle 21:20 ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Viola sarà molto convinta di sposare Alessandro, però poi proprio all'ultimo momento avrà un ripensamento e le nozze salteranno. Nel frattempo ci sarà un attacco hacker che farà uscire fuori alcuni nomi importanti che sono iscritti a un sito di incontri extraconiugali.

Proprio per questo motivo, Anna si ritroverà a dover difendere una popolare politica che vorrà divorziare dal marito. Infatti, la donna verrà a sapere che il marito l'ha tradita e quindi non ne vorrà sapere più niente.

Giorgio non voleva abbandonare le figlie

Nella seconda puntata che andrà in onda settimana prossima su Rai 1, continueranno le vicende inerenti allo Studio Battaglia e dell'altro studio legale, in cui presta servizio Anna Battaglia. Inoltre, usciranno fuori alcuni segreti del passato di Massimo e la più grande delle sorelle Battaglia.

Poco dopo invece, Carla scoprirà di aver vissuto per tanto tempo in una mare di menzogne. Allo stesso tempo, le sorelle della ragazza verranno a sapere che Giorgio non avrebbe mai voluto abbandonare le sue figlie.

Viola avrà dei ripensamenti sul matrimonio e annullerà le nozze

Successivamente ci sarà un attacco hacker e verranno fuori tutti i nomi delle persone iscritte a un sito d'incontri extraconiugali. Tra questi nomi uscirà fuori anche il norme di un senatore molto famoso. Inoltre, la moglie di quest'ultimo verrà a sapere del tradimento del marito e così deciderà di divorziare e si farà difendere da Anna.

Invece, il matrimonio di Viola salterà all'ultimo perché la più giovane delle sorelle Battaglia avrà dei ripensamenti a causa di Nina. Infine Alberto dovrà confessare ad Anna una verità che metterà in crisi la loro relazione e anche il matrimonio sarà in bilico.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva delle prossime puntate della Serie TV Studio Battaglia, per scoprire quale sarà il segreto che Alberto dovrà confessare ad Anna.

Inoltre, i telespettatori avranno anche modo di scoprire perché Viola abbia deciso di annullare le nozze all'ultimo momento e cosa ha detto Nina per far avere dei ripensamenti alla sorella.

Intanto, per chi volesse rivedere gli episodi precedenti che sono andati in onda martedì 15 marzo, potrà farlo dalla piattaforma gratuita di Rai Play. L'appuntamento con la seconda puntata sarà per martedì 22 marzo in prima serata su Rai 1.