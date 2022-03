Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca 'Tempesta d'amore', che racconta la tormentata e litigiosa storia d'amore fra la stilista Maja von Thalheim e la guardia forestale Florian Vogt. Le nuove trame fanno riferimento alle puntate inedite che saranno trasmesse in Italia dal 3 al 9 aprile 2022, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'incidente di Benni, sulle indagini di Ariane su Selina, sui problemi fra Michael e Rosalie, sull'amicizia ritrovata fra Maja e Shirin e sulla vendita delle creazioni di quest'ultima.

Alfons aiuta Rosalie a riposare

Le anticipazioni di 'Tempesta d'amore' ci segnalano che Cornelia scoprirà che Benni ha intenzione di fare un giro in bici molto rischioso e deciderà di raggiungerlo. Giunta sul posto, la donna si renderà conto che il figlio ha avuto un incidente e chiamerà i soccorsi. Dopo aver condotto Benni in ospedale, Cornelia accuserà Robert di essere la causa dell'incidente del giovane. Quest'ultimo lo verrà a sapere e difenderà il Saalfeld, prendendosi per la prima volta le sue responsabilità. Selina rimarrà delusa nel sapere che Christoph ha ricattato Lars e deciderà di concludere la sua storia d'amore con l'albergatore. Michael aiuterà Rosalie a riconciliarsi con Andrè e a gestire nel miglior modo possibile il caffè Liebling.

Nonostante questo, la donna gli chiederà di prescriverle dei sonniferi per dormire, ottenendo soltanto un rifiuto dal compagno. A quel punto, Rosalie si farà prescrivere i medicinali da un altro medico per poi lamentarsi del comportamento di Michael con Alfons. Nel tentativo di aiutare l'amica, il medico le donerà un medicinale omeopatico che riuscirà a farla dormire.

Il giorno seguente però la donna si sveglierà con una brutta notizia.

Hannes fa una sorpresa a Maja

Maja comprenderà di non essere nella posizione adatta per poter impedire che Florian e Shirin stiano insieme. Per questo motivo, la giovane darà il permesso all'amica di frequentare la guardia forestale. Felice per la decisione dell'amica, Shirin trascorrerà del tempo con Florian, avvicinandosi moltissimo a lui.

Sul più bello però capirà che l'amicizia con Maja è più importante di Vogt e si tirerà indietro. Ariane rimarrà sconvolta nel vedere Selina baciare Cornelius e deciderà di indagare sulla sua amica per scoprire cosa sta succedendo. All'insaputa di Maja, Hannes farà in modo che la giovane possa vendere le sue creazioni al Furstenhof. Saputa la notizia, la Von Thalheim sarà felicissima per poi cambiare idea dopo aver origliato una conversazione tra il fidanzato ed Erik.