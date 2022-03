Miriana Trevisan è in nomination con Davide Silvestri e Jessica Selassié e questa sera potrebbe essere eliminata dal GF Vip 6. Durante una chiacchierata notturna con Manila Nazzaro, l'ex soubrette di Non è la Rai ha commentato la possibilità di uscire dalla casa più spiata d'Italia, facendo un bilancio sulla sua avventura a prescindere dal risultato del televoto. Trevisan ha inoltre confidato all'amica che sarà pronta a tutto ciò che accadrà questa sera nella puntata del reality di Canale 5. Intanto sul web circola un filmato in cui Trevisan si confida con Nazzaro e sosterrebbe di non rischiare l'eliminazione, poiché ci sarebbe una "dinamica".

A quel punto, alcuni utenti Twitter hanno attaccato la showgirl, accusandola di essere protetta dagli autori del programma che la salverebbero da ogni televoto nonostante i sondaggi online la diano spesso a rischio eliminazione.

Miriana Trevisan criticata su Twitter a causa di un video incriminato

"Se esco da questa nomination, non lo so, ma non credo perché c'è una dinamica. Vabbé, io so quello che dirò" queste sono le parole pronunciate da Miriana Trevisan nel video in cui parlava con Manila Nazzaro nella camera del GF Vip 6. Le dichiarazioni della showgirl classe 1972 sono state criticate da alcuni utenti su Twitter: "L'hanno informata pure stavolta e sarà protetta. Se non esce, è la conferma che è protetta e vincerà lei il programma" ha commentato qualcuno pubblicando il video ritraente la scena che vede protagonista Trevisan.

"Miriana è protetta e se arriva in finale, è tutta una farsa. Sta ore e ore in confessionale e dovevamo aprirli prima gli occhi visto che gli autori le dicevano tutto" ha scritto un altro sostenendo che la soubrette sia tutelata dalla produzione del reality show di Canale 5.

Miriana è protetta se arriva in finale è tutta una farsa ,sta ore ed ore in confessionale dovevamo aprirli prima gli occhi estreghette un bel niente visto che gli autori le dicevano tutto . #jeru — Maddy Perez ~~ (@Kat82131855) March 7, 2022

C'è chi invece la pensa diversamente e ha commentato sui social: "Miriana non è stata protetta da nessuno né dalle opinioniste dalla sua parte, né dalle sorelle, né dagli amori liberi e né da amiche (non c'erano nei momenti peggiori).

Noi abbiamo visto tutto ciò che ha fatto per gli altri senza aspettative e senza rinfacciare. Salviamola".

Miriana non è stata protetta da nessuno:né da opinioniste dalla sua parte,né da sorelle,né da amori liberi,né da amiche (non c'erano nei momenti peggiori).Noi abbiamo visto davvero tutto ciò che ha fatto x gli altri senza aspettative e senza rinfacciare. Salviamola — conenrico (@conenrico1) March 5, 2022

Miriana Trevisan contro Soleil Sorge: 'Mi temi'

In questi giorni nella casa del GF Vip 6, Miriana Trevisan si è scontrata contro Soleil Sorge a causa di una battuta infelice nei suoi confronti.

L'influencer classe 1994, infatti, ha criticato il comportamento della showgirl napoletana, poiché sarebbe piuttosto immaturo per la sua età. "Mi viene da sorridere però, tu fai la battuta quando c'è una fragilità di una persona" ha replicato duramente Trevisan a Sorge. "Sicuramente tra noi c'è la sfida finale, se mi vuoi fuori dal gioco all'ultima settimana, vuol dire che mi temi", ha infine chiosato la soubrette lanciando una stoccata all'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.