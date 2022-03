Dopo aver annunciato lo scorso 14 febbraio di essere in dolce attesa, Cecilia Zagarrigo sta continuando a condividere con i propri follower di Instagram ulteriori dettagli sulla sua gravidanza.

Così qualche giorno fa, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha mostrato ai fan la festa del gender-reveal: sarà fiocco rosa per l'influencer e il fidanzato Moreno. Adesso, la giovane Cecilia, che appare sempre più raggiante, ha voluto dire a chi la sostiene anche il nome che porterà la piccolina. La nascitura si chiamerà Mia, peraltro curiosamente è lo stesso nome scelto pure da Sabrina Ghio per la bimba che porta in grembo.

L'emozionante racconto di Cecilia Zagarrigo

Attraverso una Instagram Story, Cecilia ha condiviso con chi la segue sui social un altro importante passo della sua gravidanza, ossia la scelta del nome.

Zagarrigo ha rivelato che la decisione è avvenuta da parte del fidanzato Moreno Casamassima, con il quale ha intrapreso una storia d'amore dopo diversi anni di amicizia.

Quando i due giovani hanno scoperto di aspettare una bimba, secondo i racconti di Cecilia, Moreno non riusciva a prendere sonno ed è andato nella sala dove sul tetto c'erano ancora i palloncini gonfiati ad elio per la festa che aveva rivelato il sesso del bebè. Alle 4 del mattino, Zagarrigo ha trovato il compagno sul divano mentre dormiva con un palloncino rosa in mano.

L'ex corteggiatrice di U&D: 'Moreno ha scelto il nome'

"Quella notte Moreno ha scelto il nome che avremmo dato a nostra figlia", ha detto l'ex volto di Uomini e Donne, spiegando che il fidanzato aveva immaginato di parlare con il palloncino rosa come se fosse la nascitura e concludendo poi il suo dialogo immaginario con il nome che aveva già in mente.

"Il nome che ha scelto è Mia", ha proseguito Cecilia, nel senso di possesso 'mia figlia'. Non era un nome a cui la donna aveva pensato, ma dopo il racconto intenso del compagno lo ha ritenuto il più adatto per la sua 'Bubi', come la chiama dolcemente lei.

"Per una volta nella vita l'ho fatto scegliere, e piace molto anche a me", ha concluso Cecilia il suo racconto visibilmente emozionata per tutta la circostanza che sta vivendo.

La giovane Cecilia è al settimo cielo: dopo aver cercato l'amore in tv, tra il dating show di Maria De Filippi e Temptation Island, Zagarrigo alla fine ha trovato la felicità con una persona che faceva parte della sua vita già da tempo e ora appare molto felice.