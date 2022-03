Continua l'appuntamento con le registrazioni di Uomini e donne, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Mercoledì 2 marzo, i protagonisti del trono classico e over sono tornati a registrare una nuova puntata nella quale si sono verificati numerosi colpi di scena. Se Gemma Galgani ha ricevuto un secco due di picche, Alessandro Vicinanza è fuggito dallo studio dopo una lite con Armando Incarnato.

Uomini e Donne, registrazione 2 marzo: Franco interrompe la frequentazione con Gemma Galgani

Ieri, 2 marzo, è stata registrata negli studi Elios di Cinecittà in Roma una nuova puntata di Uomini e Donne, dove assoluta protagonista è stata Gemma Galgani, che da oltre dieci anni siede sulle poltroncine rosse del dating show.

Le anticipazioni riportate sul web [VIDEO]annunciano che la dama di Torino e Franco sono stati fatti accomodare al centro dello studio da Maria De Filippi. La torinese ha raccontato di non essere uscita insieme al cavaliere, sebbene avesse dimostrato di provare un interesse per lui. Purtroppo per lei è arrivata una nuova delusione. Nel dettaglio, Franco ha ammesso di non ricambiare il suo interesse e per questo motivo ha deciso d'interrompere sul nascere ogni tipo di frequentazione con lei.

Alessandro Vicinanza scappa nel backstage dopo una lite con Armando

Nel corso dell'ultima registrazione di U&D, si è tornati a parlare di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. In dettaglio, i due hanno dato vita a un furioso litigio davanti alle telecamere di Cinecittà.

La parrucchiera di Brescia, infatti, ha dimostrato di avere molti timori nei confronti della nuova conquista. Un atteggiamento che ha generato diversi problemi all'interno della coppia. A un certo punto della discussione, è intervenuto Armando Incarnato che ha litigato con Alessandro. La reazione di quest'ultimo non si è fatta attendere, tanto che, stanco dei continui attacchi del napoletano, si è rifugiato nel backstage del programma.

Ida, a questo punto, ha deciso di raggiungerlo per cercare di avere un confronto pacifico e di rimettere in piedi la loro conoscenza. Alla fine, i due hanno scelto di continuare la frequentarsi dopo essersi tornati in studio.

Matteo Ranieri ha un chiarimento con Federica

Matteo Ranieri, invece, ha avuto un ripensamento su Federica Averzano.

Proprio quest'ultima non era presente in studio dopo aver ricevuto un secco rifiuto nella passata registrazione. Alla fine, i due hanno avuto un chiarimento in camerino, tanto che il tronista ha deciso di andare a riprendersela.

Nuove emozioni, quindi, per gli amanti del dating show di Maria De Filippi, leader di ascolti della fascia pomeridiana di Canale 5.