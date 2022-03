Alessandro e Ida hanno chiuso la loro storia d'amore da pochi giorni. Il cavaliere campano di Uomini e donne sembrerebbe avere dimenticato presto la dama. Infatti, durante la registrazione del dating show di sabato 26 marzo, Vicinanza ha provato a voltare pagina con Federica Aversano, ma ha ricevuto un due di picche.

Uomini e Donne, riprese del 26 marzo: Alessandro dimentica Ida e vuole conoscere Federica

Alessandro è arrivato nello studio di Uomini e Donne da poche settimane. Il cavaliere campano era entrato nella trasmissione di Maria De Filippi per conoscere Ida Platano.

La parrucchiera aveva scelto di tenere il nuovo corteggiatore e aveva iniziato una frequentazione con lui. La coppia ha vissuto una breve storia d'amore, finita dopo qualche settimana di frequentazione. Vicinanza è riuscito subito a dimenticare la ex, infatti, il single ha tentato di voltare pagina con la non scelta di Matteo Ranieri. Le indiscrezioni trapelate in rete sull'account Instagram di Lorenzo Pugnaloni rivelano che Alessandro, durante le riprese del 26 marzo, ha chiesto di potere conoscere Federica.

Uomini e Donne, registrazione 26 marzo: Federica non viene scelta da Matteo e Alessandro vuole conoscerla

Nella registrazione di Uomini e Donne di sabato 26 marzo, Matteo ha deciso di lasciare la trasmissione con Valeria.

Federica Aversano, infatti, non ce l'ha fatta a fare breccia nel cuore del tronista, ma per la corteggiatrice rifiutata c'è stata una nuova possibilità di rientrare in trasmissione. A tal proposito, inaspettatamente, Alessandro Vicinanza ha chiesto di potere conoscere Federica. Dopo avere lasciato lo studio del dating show, Aversano è tornata e ha appreso che l'ex compagno di Ida Platano voleva corteggiarla.

Uomini e Donne, anticipazioni prossime puntate: Federica rifiuta la corte di Alessandro

Federica ha sempre dichiarato di essere molto presa da Matteo Ranieri e ha tentato fino all'ultimo di riuscire a conquistare il tronista ligure. Dopo non essere stata scelta da quello che sperava diventasse il suo fidanzato, Aversano si è trovata ad avere un nuovo pretendente.

Dopo avere saputo che Alessandro voleva conoscerla, Federica ha rifiutato il single del parterre. Al momento, non sono trapelate ulteriori informazioni o dettagli su quanto accaduto in studio e se ci siano state polemiche dopo la proposta dell'ex di Platano di volere conoscere una ragazza più giovane. Inoltre, attualmente, non è chiaro come abbia reagito Ida di fronte alle parole del suo ex e non è chiaro se gli opinionisti abbiano commentato quanto accaduto in studio. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per scoprire come proseguiranno le vicende sentimentali dei protagonisti del dating show.