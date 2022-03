Tra le coppie più chiacchierate e discusse di Uomini e donne, vi è quella composta da Riccardo e Roberta. Tra i due è sbocciato l'amore nello studio della trasmissione di Maria De Filippi anche se, dopo un percorso decisamente tortuoso, le cose non sono andate nel verso giusto.

A distanza di mesi dal loro addio, però, Roberta Di Padua ha scelto di far chiarezza per i fan social che la seguono ed ha svelato che un paio di mesi fa ha avuto modo di risentire di nuovo il suo ormai ex fidanzato Riccardo e che tra di loro c'è stato un chiarimento.

Roberta fa chiarezza dopo l'addio con Riccardo Guarnieri a Uomini e donne

Nel dettaglio, Riccardo e Roberta sono stati al centro dell'attenzione per svariati mesi all'interno dello studio di Uomini e donne.

Una relazione che ha tenuto banco tra i fan della trasmissione di Maria De Filippi anche se, alla fine, tra i due non ha trionfato realmente l'amore.

A distanza di qualche mese dall'inizio di questa relazione nata sotto i riflettori televisivi, Riccardo e Roberta si dissero addio definitivamente e il confronto finale, in studio, non fu dei migliori dato che il cavaliere mosse delle accuse e dei sospetti nei confronti della sua ex fidanzata.

Ma cosa è successo dopo quell'addio? Su Riccardo e Roberta è calato il sipario, complice il fatto che i due sono andati via dalla trasmissione di Maria De Filippi e quindi non si sono rimessi in gioco per cercare un nuovo partner.

Il chiarimento tra Riccardo e Roberta dopo U&D

Ebbene, a distanza di mesi da quell'addio, ecco che la dama Roberta ha scelto di fare un po' di chiarezza e lo ha fatto rispondendo ad alcune domande dei fan social che hanno seguito questa storia nata a Uomini e donne.

Roberta, dal suo profilo Instagram, ha confermato di essere ancora single e quindi che per il momento non c'è nessun altro uomo al suo fianco.

Tuttavia, tornando a parlare di quella che è stata la sua relazione con Riccardo Guarnieri, ha ammesso che i due si sono risentiti di nuovo.

Tra Riccardo e Roberta c'è stato un contatto telefonico lo scorso mese di gennaio, così come ha svelato la dama.

'Mi ha cercato a gennaio', svela Roberta su Riccardo Guarnieri

"Si, ci siamo sentiti.

Mi ha cercato a gennaio. Ci siamo chiariti, il bene resta", ha precisato Roberta Di Padua sui social confermando di fatto che c'è stato un chiarimento definitivo con Riccardo Guarnieri dopo l'addio a Uomini e donne.

"Ho buoni rapporti con tutti e dico tutti i miei ex", ha ammesso ancora l'ex protagonista di Uomini e donne, la quale ha ribadito di essere rimasta in rapporti anche con Riccardo Guarnieri che, prima di conquistarla, era stato protagonista di una storia d'amore con Ida Platano, ancora nel parterre del trono over.