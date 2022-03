A Uomini e donne non è andata a buon fine la conoscenza tra Alessandro e Vincenza. La dama, nella puntata del 14 marzo, ha chiuso con il cavaliere 90enne prendendo come scusa la differenza di età. Una scusa bella e buona ha dichiarato Alessandro, che non ha nascosto tutta la sua delusione.

Vincenza interrompe la conoscenza con Alessandro per via dell'età, lui sbotta

Non è andata bene la frequentazione tra Vincenza e Alessandro Rausa. È stata la dama a chiudere con il cavaliere. Va ricordato che è stata proprio Vincenza, a chiamare la redazione di Maria De Filippi per conoscere Alessandro.

A quanto pare, le era, sfuggita l'età del cavaliere, visto che nella puntata andata in onda il 14 marzo, Vincenza ha voluto chiudere la conoscenza per via della differenza di età. La dama quindi, ha fatto un passo indietro, deludendo e non poco il 90enne Alessandro. Il cavaliere infatti, sentendo la motivazione data dalla donna, si è detto convinto che la dama sapesse già la sua età quando ha telefonato alla redazione, per poi domandarsi: "Se conosceva già la mia età perchè è uscita con me?"

Alessandro deluso da Vincenza, la dama criticata a U&D

Una domanda più che lecita, a fronte della motivazione data da Vincenza. A questo punto, la donna ha dovuto ammettere che non le è scattato nulla e che non aveva capito che età avesse Alessandro quando aveva chiamato la redazione.

Sta di fatto che gli opinionisti hanno preso le difese del cavaliere. Tina Cipollari in particolare, ha chiesto a Vincenza, quale è stato il motivo che l'ha spinta a chiamare Uomini e donne. Cosa l'ha spinta a voler conoscere Alessandro. "La tenerezza" ha risposto Vincenza, la quale ha ribadito di voler essere un'amica per Alessandro.

Peccato che il cavaliere abbia rifiutato l'offerta, profondamente deluso e amareggiato.

Alessandro vuole chiarire delle cose con Vincenza! Siete d’accordo con le sue parole? #UominieDonne pic.twitter.com/WrTSLzM7j0 — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 14, 2022

Alessandro sbotta: 'Penso che Vincenza abbia trovato una scusa'

Già prima della messa in onda della puntata, il simpatico cavaliere con la passione per Vasco Rossi, parlando proprio di Vincenza, aveva confessato che la dama gli era piaciuta sin da subito.

Su Uomini e donne Magazine, Alessandro ha confidato di essere dispiaciuto per le parole di Vincenza riguardo alla loro differenza di età, per poi aggiungere che è vero che lui ha una certa età, ma di sicuro non è rimbambito. Alessandro non ha nascosto di essere profondamente deluso per essere stato rifiutato e ha proseguito il suo sfogo dicendo: "Penso che Vincenza abbia trovato una scusa". Un dubbio che lo stesso cavaliere ha espresso anche alla redazione. Di certo, Vincenza non può dire che non sapesse quanto anni lui avesse. Riuscirà il simpatico 90enne a trovare la dama per lui? Non resta che seguire i prossimi appuntamenti con Uomini e donne per scoprirlo.