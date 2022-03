Cicogna in arrivo per Nicole Mazzocato? Secondo Deianira Marzano la risposta a questa domanda è positiva: la blogger, sul suo profilo Instagram, ha affermato che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarebbe in dolce attesa ormai da mesi e che presto dovrebbe anche arrivare l'annuncio ufficiale da parte della diretta interessata. Dopo la partecipazione al dating show di Maria De Filippi, Nicole è diventata un'influencer e modella molto amata dai suoi fan che accoglierebbero la notizia con grande gioia. Impossibile non pensare che si tratterebbe di una strana coincidenza, visto che Fabio Colloricchio ha da poco annunciato che diventerà padre di una bimba.

Nicole in dolce attesa? I rumors sulla gravidanza

Nicole starebbe nascondendo un dolce segreto: Deianira ha fatto sapere che la bellissima influencer sarebbe incinta del primogenito. Legata al calciatore Armando Anastasio da circa un anno, Mazzocato ha ritrovato la felicità accanto al compagno conosciuto grazie ad amici comuni. Per seguire la carriera del fidanzato che, nativo di Napoli, milita tra le file del Pordenone, l'ex corteggiatrice si è trasferita da Roma, dove viveva per motivi di lavoro, in Friuli -Venezia Giulia dove i due giovani convivono già.

Dopo la fine della storia con Fabio Colloricchio, sbocciata in tv nel salotto di Maria De Filippi, Nicole avrebbe avuto delle frequentazioni con personaggi noti dello showbiz come, ad esempio, Mario Balotelli, flirt che comunque la diretta interessata non ha mai confermato.

Ma con Armando è stato subito amore, un sentimento così forte che secondo i rumors li avrebbe spinti a mettere subito su famiglia. Poiché la gravidanza sarebbe ormai iniziata mesi fa, dovrebbe mancare poco all'annuncio che, qualora la notizia fosse vera, avverrà in maniera pubblica sui social, dove Nicole conta su un folto numero di follower.

Un annuncio che Colloricchio ha fatto con tanto di dedica e foto romantiche poco tempo fa.

Anche l'ex Fabio diventerà padre nel 2022

Dopo voci insistenti di una presunta gravidanza della fidanzata Violeta Mangrinan, l'ex tronista italo-spagnolo ha confermato di essere sul procinto di diventare padre di una principessa il cui nome sarà Gala.

Quindi, Nicole potrebbe diventare mamma all'incirca nello stesso periodo in cui Fabio abbraccerà la sua primogenita.

Uno strano caso del destino, se si pensa che i due si sono detti addio dopo anni di fidanzamento e che a Supervivientes, dove Colloricchio ha conosciuto l'attuale fidanzata, ha parlato molto male dell'ex corteggiatrice, scatenando non poche polemiche. Insomma, adesso non resta che attendere che Nicole prenda la parola, che sia per confermare o smentire la notizia che la vede protagonista.