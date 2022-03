Ilenia Lazzarin ha postato sui suoi profili social una foto direttamente dal set di Un posto al sole in cui stringe, in un tenero abbraccio, la sua amica Claudia Ruffo. L'attesa quindi sta per terminare e, a breve, Viola Bruni e Angela Poggi faranno ritorno a Palazzo Palladini. A quanto pare però non saranno le sole, presto rientreranno anche Marina e Fabrizio, mentre successivamente dovrebbe essere il turno di Michele Saviani.

Un posto al sole: Viola torna definitivamente

A breve, Ilenia Lazzarin rientrerà ufficialmente nel cast di Un posto al sole nei panni di Viola Bruni.

Questa volta però non si tratterà di una fugace comparsata, come avvenuto a Natale, ma di un ritorno in piena regola. La figlia di Ornella tornerà quindi tra i regular della serie e si riapproprierà anche del suo posto in sigla. Viola verrà affiancata anche dal piccolo Antonio e da suo marito Eugenio (Paolo Romano), riformando così il nucleo familiare al completo. L'attrice, in questi giorni, aveva scherzato sull'eventualità di rivedere Viola in procinto di farsi suora. Ovviamente non succederà mai nulla di tutto questo, ma il breve video dimostra il buon umore e la carica che l'attrice ha portato sul set. Proprio in questi giorni Ilenia ha anche postato una foto, ad alto contenuto spoiler, in cui si trova assieme a Claudia Ruffo.

Un posto al sole, torna Angela Poggi

Il rientro di Angela (Claudia Ruffo) era stato già preannunciato da Peppe Zarbo, che nella soap interpreta il suo storico compagno Franco Boschi. Ora però, grazie alla foto di Ilenia Lazzarin, c'è la conferma che l'attesa è terminata. In genere lo scarto tra scene girate e messa in onda varia tra uno e due mesi e questo scatto conferma che il ritorno dello storico personaggio avverrà in primavera.

Non ci sono dettagli sulle trame che la vedranno coinvolta ma se la mamma di Bianca dovesse scoprire del bacio tra Katia (Stefania De Francesco) e Franco se ne potrebbero vedere delle belle.

Un posto al sole: tornano anche Michele e Marina

In queste puntate hanno fatto il loro debutto le gemelle Cirillo, nella nuova versione resa da Gina Amarante.

Le trame si soffermeranno su di loro e sul segreto che ha portate a Napoli, ma subito dopo cederanno il passo ad altri rientri storici. A breve infatti faranno ritorno a Napoli Marina (Nina Soldano) e Fabrizio (Giorgio Borghetti). L'imprenditrice potrà rendersi conto di cosa sono stati capaci Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Lara (Chiara Conti) durante la sua breve assenza. In seguito, anche se non in tempi brevissimi, si potrà assistere al ritorno di Michele Saviani (Alberto Rossi). Nessuna novità invece in merito ad Arianna (Samanta Piccinetti).