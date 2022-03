L'appuntamento con la soap Un posto al sole è confermato nella settimana 4-8 aprile 2022 con nuove puntate inedite. Le anticipazioni legate all'episodio in onda lunedì 4 aprile su Rai 3, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena e sorprese.

Occhi puntati in primis su Nunzio, che si ritroverà a fare una scoperta sul conto di Chiara che lo lascerà per l'ennesima volta senza parole.

Intanto Giancarlo, dopo il rientro in città dell'ormai ex marito di Silvia, si renderà conto di esserne particolarmente geloso.

Anticipazioni Un posto al sole del 4 aprile: Nunzio furioso per la scoperta su Chiara

Nel dettaglio, le anticipazioni legate alla nuova puntata di Un posto al sole che andrà in onda lunedì 4 aprile in prima visione assoluta, rivelano che Nunzio scoprirà il segreto di Chiara.

Il ragazzo, infatti, verrà a conoscenza del fatto che la giovane ragazza ha ripreso a fare uso di sostanze stupefacenti.

Per un breve periodo di tempo sembrava che Chiara fosse riuscita a smettere e avesse messo la parola "fine" a questa dipendenza che le stava causando non pochi problemi. Alla fine, però, la ragazza ci è ricascata.

Nel momento in cui Nunzio scoprirà la verità su Chiara, non la prenderà per niente bene. Il ragazzo sarà a dir poco furioso per questa scoperta fatta e se la prenderà in primis con le persone che ritiene possano essere responsabili di questo atteggiamento auto-distruttivo della ragazza.

Franco e Angela sempre più in crisi

Insomma Nunzio sembrerà prendere in mano le redini della situazione e non si esclude che possa affrontare di persona, coloro che ritiene possano essere responsabili del malessere di Chiara.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, le anticipazioni della puntata di Un posto al sole che andrà in onda lunedì 4 aprile in prima visione assoluta Rai, rivelano che Franco e Angela continueranno ad vivere in un clima di fortissima tensione.

Il rapporto tra i due, dopo che Angela è rientrata a Napoli, sembra essere ormai compromesso e, come se non bastasse, i due coniugi si ritroveranno a fare i conti anche con i problemi scolastici della loro piccola Bianca, che gli darà filo da torcere.

Giancarlo geloso di Michele: anticipazioni Un posto al sole del 4 aprile

E poi ancora, le anticipazioni della nuova puntata di Un posto al sole del 4 aprile 2022, rivelano che si tornerà a parlare anche di Giancarlo.

Dopo il ritorno inaspettato di Michele a Napoli, dopo un periodo di assenza, ecco che Giancarlo comincerà ad essere geloso.

Il nuovo compagno di Silvia, quindi, non gradirà tantissimo la presenza del giornalista in città, considerandolo quasi una "minaccia" per la sua relazione sentimentale con la mamma di Rossella.