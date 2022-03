Nelle prossime puntate di Un posto al sole, sono previste importanti novità per il cast. Se a fine marzo ci sarà l'addio di Patrizio Giordano, va anche detto che ci saranno i ritorni di due personaggi storici come Angela e Michele. Inoltre, a breve, riapparirà anche Clara dopo oltre un mese di assenza e pare proprio che avrà delle novità per Alberto Palladini.

Inoltre, nei prossimi giorni, si aggiungerà al cast la giovanissima Sofia De Prisco nel ruolo di Gaia, la piccola nuova misteriosa amica di Bianca.

Upas, puntate aprile 2022: Clara ha nascosto qualcosa ad Alberto

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, si vedrà nuovamente Clara (Imma Pirone). Tecnicamente quest'ultima non è mai andata via, ma dopo aver concluso la sua storia con Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), ha avuto sempre meno spazio. La ragazza ha deciso di stabilire una tregua con Alberto (Maurizio Aiello) per il bene del piccolo Federico. Molti hanno ipotizzato che questo potesse essere il preludio a un ritorno di fiamma per la coppia, ma pare che le cose non stiano esattamente così. A quanto pare infatti Clara non ha detto tutta la verità al suo ex e questo lo indispettirà molto.

Ma cosa ha nascosto la ragazza? E cosa succederà tra i due?

Al momento non ci sono altri dettagli, ma questa storyline si preannuncia molto interessante.

Un posto al sole, trame dal 28 marzo all'1 aprile: Angela litiga con Franco

Angela (Claudia Ruffo) tornerà a Napoli, ma il suo rientro sarà molto diverso da quello che si sarebbe aspettato. La donna, appena arrivata alla Terrazza, si troverà infatti a litigare duramente con Franco (Peppe Zarbo).

A quanto pare l'uomo non ha mandato giù la lunga assenza della moglie ma, in ogni caso, i due dovranno fare fronte comune per risolvere il problema di Bianca (Sofia Piccirillo).

La bambina per soddisfare i requisiti della web challenge di cui è vittima, imbratterà la scuola con una scritta volgare. In merito a questa storyline vanno, inoltre, sottolineati il coinvolgimento di Viola (Ilenia Lazzarin) e l'arrivo di Gaia, nuova amica della piccola Boschi.

Un posto al sole, spoiler dal 28 marzo all'1 aprile: Michele deve affrontare una brutta delusione

Michele (Alberto Rossi) rientrerà a Napoli, ma scoprirà, a sue spese, che sono cambiate molte cose. Come prevedibile, l'uomo non tornerà a casa con Silvia (Luisa Amatucci), ma deciderà di alloggiare al Bed and Brakfast di Serena (Miriam Candurro). Saviani dovrà inoltre fare i conti con una cocente delusione quando vedrà, con i suoi occhi, che la moglie e Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi) sono più innamorati che mai e vanno perfettamente d'accordo.