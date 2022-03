Lunedì 28 marzo è andata in onda una puntata importante di Un posto al sole. Il consueto appuntamento con la celebre soap di Rai 3, infatti, ha mostrato al pubblico il ritorno in scena di due storici volti: Angela Poggi e Michele Saviano. Quali conseguenze avrà il loro ritorno nella vita degli altri personaggi? Per quanto riguarda la figlia di Renato, l'attrice che veste i suoi panni dall'inizio della soap, Claudia Ruffo, in una recente intervista ha commentato il ritorno del suo personaggio, rivelando quale impatto avrà sul marito e sulla figlia.

"Non sarà facile, ha creato dei vuoti", ha anticipato l'attrice. Quale futuro avrà, dunque, la famiglia Boschi?

Anticipazioni Un posto al sole, Claudia Ruffo: 'Non sarà un ritorno facile'

Claudia Ruffo è il volto di Angela Poggi in Un posto al sole dal 1996. Il personaggio ha lasciato il suo lavoro in Sicilia per fare ritorno a Napoli dal marito Franco (Peppe Zarbo) e dalla figlia Bianca (Sofia Piccirillo). L'attrice napoletana ha rivelato a TelePiù che per il suo personaggio "Non sarà un ritorno facile". Nell'intervista rilasciata al noto settimanale l'interprete storica della figlia di Renato e Giulia Poggi ha anticipato: "Ci saranno delle difficoltà con la figlia, la sua assenza ha creato dei vuoti".

L'attrice ha spiegato un po' le dinamiche tra il suo personaggio e il marito: "Franco non riesce veramente a capire le esigenze di Angela. Lei è una donna che ha scelto di mandare avanti il lavoro in cui crede". Per la famiglia Boschi, dunque, si prospettano momenti difficili.

Claudia Ruffo ritorna in Un posto al sole e ammette: 'Il set è come una casa'

Il ritorno del personaggio di Angela Poggi in Un posto al sole creerà non pochi problemi alla sua famiglia. Il rientro della sua interprete nella soap, invece, è stato molto positivo, specialmente per Claudia Ruffo, il volto storico di Poggi. L'attrice ha parlato di un ritorno "emozionante", ammettendo: "Ritornare sul set è stato come tornare a casa.

Vivo Un posto al sole come la cosa più naturale del mondo". Ruffo ha rivelato di aver deciso di abbandonare il ruolo quando si è resa conto di "scalpitare". Il suo allontanamento dalla nota fiction daily di Rai 3 le ha comunque fatto capire che "non è necessario lasciare del tutto la famiglia della soap".

Un posto al sole, anticipazioni 4-8 aprile: Angela decide di ripartire

Nelle puntate di Un posto al sole in onda nella settimana dal 4 all'8 aprile, ci saranno delle svolte significative per la famiglia Boschi. Franco e Angela continueranno a convivere in un clima di grande tensione, non accorgendosi che la figlia Bianca ha dei problemi a scuola. Le anticipazioni della soap opera rivelano che i due coniugi metteranno al primo posto le loro difficoltà, dimenticandosi della ragazzina, la quale troverà una momentanea serenità con l'arrivo in classe di Viola, assunta come supplente.

Tuttavia, la vita di Bianca subirà un nuovo scossone e la delusione potrebbe ancora una volta mettere in pericolo il suo equilibrio. Angela, infatti, deciderà di ripartire, anche se Franco non sarà d'accordo.